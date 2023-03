Piqué se pronuncia tras la polémica con Shakira: "No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen"

Gerard Piqué sigue dando que hablar tras su mediática ruptura con Shakira. Tras su entrevista con Rac1, en la que defendió que lo que quiere es el bienestar de sus hijos, el catalán ha concedido otra entrevista a El País en la que ha seguido su defensa tras las últimas acusaciones.

"Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", ha señalado el exfutbolista, que ha dejado claro que ahora mismo está "haciendo" lo que quiere y que lo único que busca es ser "fiel a sí mismo". "La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa", ha dejado claro en referencia a lo que pudieran pensar sobre su relación con Shakira.

Sobre el revuelo y la crisis de reputación que haya podido generar su mediática separación y canciones como la de Bizarrap con Shakira o la de la colombiana junto a Karol G, el exfutbolista ha dejado claro que no tiene cargo de conciencia por ello.

"El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen", ha recalcado. Además, ha dejado claro, al igual que hizo en Rac 1, que lo importante para él son sus hijos. "Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos", añadió.

En su anterior entrevista, en la radio catalana, el exjugador del FC Barcelona dijo que había escuchado la canción de Bizarrap, aunque se negó a dar más detalles: "Sí, claro. No voy a hablar del tema, no creo que toque. Las personas que son padres tiene una responsabilidad de intentar proteger a los hijos. No voy a decir más al respecto y no tengo ganas de hablar más del tema",