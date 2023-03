Un secreto durante meses y sin que Ana Obregón se enterara: la historia tras la sonada portada 

Pocas personas quedarán en España que no hayan visto la portada de ¡Hola! de este miércoles que destapó que Ana Obregón había recurrido a un vientre de alquiler en Miami para ser madre a los 68 años. Las imágenes han causado todo un terremoto que ha trascendido la crónica social, puesto que ha reavivado el debate político sobre la gestación subrogada.

Según informó la revista, el embarazo de la madre gestante comenzó en el mes de junio de 2022, una fecha especialmente significativa para la actriz, pues su hijo Aless, fallecido en 2020 a causa de un cáncer, habría cumplido 30 años.

Apenas tres personas sabían del proceso: sus hermanas Celia y Amalia y su expareja, Alessandro Lecquio. Pocos detalles más se conocían, salvo que Obregón se trasladó a Miami hace un par de semanas.

Ha sido Sandra Aladro, directora de la agencia GTRES, quien ha desvelado la intrahistoria de la exclusiva, puesto que fueron ellos quienes lograron las fotografías de Obregón saliendo del hospital en silla de ruedas con el bebé en brazos.

"Ella no sabía nada", recalcó Aladro en El programa de Ana Rosa, recalcando que la actriz no fue consciente de que los fotógrafos la siguieron durante 13 días en Miami. "Fíjate, con lo que Ana Obregón sabe de prensa, no se dio cuenta de que le estaban haciendo fotos ni nada", resaltó.

"Hemos trabajado con la mayor de las discreciones y el máximo respeto para que Ana viviera este momento con la naturalidad y la soledad que ha querido", defendió. Como explicó, Obregón estuvo sola en casi todo momento.

Aladro desveló además que conocían la noticia hace unos meses, pero guardaron silencio a la espera de conseguir las fotografías publicadas este miércoles: "Decir hace tres meses que iba a ser mamá, evidentemente, era una noticia. Pero, sin duda, había que correr el riesgo de esperar para darla a lo grande".

"Supongo que la revista el lunes, al cerrar su edición y mandarla a imprenta, la hizo conocedora de las fotografías", agregó, rematando que desconocía cuál habría sido su reacción.