El caso de Ana Obregón hace posicionarse a los partidos sobre la gestación subrogada: esto piensa cada uno

A última hora de la noche del martes saltaba la bomba en las redes sociales: la revista ¡Hola! desvelaba en su portada que la presentadora y actriz Ana Obregón, de 68 años, acababa de convertirse en madre de una niña mediante gestación subrogada en una clínica de Miami (Estados Unidos).

Obregón, que en mayo de 2020 perdió a su hijo Álex, fallecido a los 27 años víctima de un cáncer, ha generado mucha polémica por su decisión y por las imágenes que ha publicado la revista, en las que se la ve abandonar el hospital en silla de ruedas.

El asunto ha generado tanta controversia que ha llegado directamente al Congreso de los Diputados. En los pasillos de la Carrera de San Jerónimo, los periodistas han pedido la opinión de los distintos portavoces parlamentarios, así como de los ministros.

Una de las primeras en pronunciarse ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien no ha podido ser más clara en su juicio del caso de Obregón: "La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva ley de derechos sexuales y reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres".

Montero ha pedido a los periodistas "que nunca se olviden de las mujeres que están detrás" porque "hay un sesgo de discriminación por pobreza claro". "Son mujeres, precarias, en riesgo de pobreza o directamente de pobreza", ha insistido la ministra de Igualdad.

Pese a las evidentes diferencias internas respecto a temas feministas en el seno del Ejecutivo, en este tema ha habido total compenetración.

Varias ministras y ministros del ala socialista del Gobierno han reiterado la idea expresada por la titular de Igualdad.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, ha recordado que su partido no está de acuerdo con la gestación subrogada. "Pensamos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer. Así lo hemos expresado en nuestros programas políticos".

Sobre la inscripción del bebé, sin entrar a valorar el caso concreto de Ana Obregón, Montero ha explicado que el Ejecutivo llevó a cabo "una serie de cambios administrativos para evitar estas situaciones", aunque sin detallarlos.

Otra ministra con cargo ejecutivo importante en el PSOE, Pilar Alegría, titular de Educación y portavoz socialista, ha sido incluso más rotunda que la responsable de Hacienda.

"La imagen me ha parecido dantesca", ha expresado Alegría en referencia a Obregón saliendo en silla de ruedas del hospital. "Porque la persona que salía en silla de ruedas no es la mujer que ha parido", ha agregado.

La ministra de Educación ha pedido "llamar a las cosas por su nombre". "Y esto se llama vientres de alquiler, no gestación subrogada, una práctica que en nuestro país es ilegal". Para Alegría, se trata de "una explotación hacia la mujer y un daño al interés superior del menor" algo que, dice, se indica "en la última sentencia del Tribunal Supremo" al respecto.

También Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha insistido en la idea de que esta práctica está prohibida por ley. "Porque los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se alquilan para satisfacer deseos de nadie", ha aseverado.

PP y Cs, a favor de la gestación subrogada "altruista"

Desde la derecha, la opinión ha sido bien distinta. El PP, que habitualmente ha votado en contra de regular la gestación subrogada y que en sus estatutos se ha mostrado ambiguo sobre este tema, ha virado en su posición.

Todo pese al ejercicio de funambulismo que ha protagonizado en el Congreso su portavoz, Cuca Gamarra, quien se ha referido a este tema como "un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, y que afecta a muchas cuestiones morales, éticas y religiosas". "Además, hay niños, menores, que tienen derechos que tienen que ser garantizados", ha agregado la secretaria general del PP, quien cree que hay que "abordar este tema en un marco de profundidad y reflexión serena".

Sin embargo, fuentes de la dirección del PP citadas por Europa Press se abren ahora a plantear una regulación que "en ningún caso" pasaría por aceptar ningún tipo de pago económico de forma indirecta o directa a la madre gestante.

El PP, que ha votado en contra de regular esta práctica, se abre ahora a debatir sobre ello

Estas mismas fuentes, indica la agencia de noticias, aseguran que el PP está dispuesto a sentarse a hablar y estudiar los pros y los contras de esta práctica. Eso sí, "el requisito es que no puede haber ningún tipo de pago" ni se puede "mercantilizar" porque "la mercantilización es execrable". Esto significa defender la gestación subrogada "altruista".

El mismo modelo que defiende Ciudadanos, como ha explicado su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, quien rechaza la denominación de "vientre de alquiler". "En el sistema que defiende Ciudadanos, no se alquila ningún vientre. Es una gestación subrogada que se plantea de una forma altruista, que no es mediante precio", ha afirmado.

El partido naranja plantea fijarse en los sistemas que establecen "otros países de nuestro entorno" que "lo establecen de una forma altruista, al objeto de poder posibilitar que una persona pueda conformar la familia que tiene en mente formar".

Bal ha pedido al Ejecutivo regular la situación de los menores. "Lo que más me preocupa es la situación de inseguridad jurídica en la que viven los niños. No nos fijamos, pero después de la sentencia del Supremo, que ha negado la posibilidad de que la filiación no sea más que por adopción, nos encontramos en una situación de inseguridad".

Vox, contrario a la gestación subrogada

Aunque a su llegada al Congreso de los Diputados, el portavoz del partido de extrema derecha Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha reconocido que su formación no tiene posición fijada sobre la gestación subrogada, poco después, informa EFE, el partido sí que ha expresado su oposición a esta práctica.

De hecho, el partido ha insistido en la necesidad de arbitrar medidas para impedir la legalización "de facto" de la gestación subrogada y sus consecuencias en España, así como sancionar de forma expresa su práctica, aseguran fuentes citadas por esta agencia.