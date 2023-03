Sharon Stone confiesa que ha perdido la mitad de su dinero

Sharon Stone no pasa por un buen momento. La actriz protagonista de cintas como Instinto básico ha denunciado, al ir a recoger el Premio al valor concedido por la fundación Women’s Cancer Research, que ha perdido la mitad de su fortuna debido a la quiebra de los bancos de Silicon Valley.

La intérprete se ha mostrado muy afectada por esta situación crítica de la economía estadounidense. "Sé que tratar de averiguar cómo enviar el dinero es difícil. Soy una idiota técnica, pero puedo escribir un cheque", ha empezado diciendo. "Acabo de perder la mitad de mi dinero por este asunto de los bancos, pero eso no significa que no pueda ayudar", ha señalado.

Stone ha aprovechado también la ocasión para hablar de la dura pérdida de su hermano Patrick, fallecido el pasado mes de febrero a los 57 años, y para hacer una denuncia social. "Mi hermano acaba de morir, y eso no significa que no esté aquí", ha añadido.

"Este no es un momento fácil para ninguno de nosotros. Este es un momento difícil en el mundo, pero les digo algo, no permitiré que un político me diga lo que puedo y no puedo hacer. Cómo puedo y no puedo vivir, y cuál es el valor de mi vida y cuál no. Así que levántate. Ponte de pie y di lo que vales. Te reto. Eso es lo que es el coraje". ha recalcado jugando con el título del galardón que recibió.

Además, la actriz aprovechó el galardón para hablar de sus experiencias con los procesos de detección del cáncer de mama. "Esas mamografías no son divertidas. Y para alguien como yo, a quien le dijeron que tenía cáncer de mama por un bulto más grande que mi pecho, no lo era", ha empezado diciendo.

"Fui al hospital y dije: 'Si me abres y es cáncer, por favor, toma mis dos senos. No soy una persona definida por mis pechos. Eso puede parecer gracioso viniendo de mí, ya que todos los han visto", ha recordado.

Este no es el único duro episodio personal que Stone ha relatado recientemente. El pasado 7 de marzo confesó en un podcast que había perdido la custodia de su hijo por su papel en Instinto básico. Stone detalló que el juez preguntó a su hijo, su "pequeño": "¿Sabes que tu madre hace películas de sexo?". "Esto es un tipo de abuso por parte del sistema, que se juzgara qué tipo de madre era porque hice esa película", recalcó. "Se me rompió el corazón", añadió.

"Ahora es normal ver a gente sin ropa en televisión. Vieron como un dieciseisavo de segundo de mi posible desnudez y perdí la custodia de mi hijo", lamentó sobre su famosa escena en la película de 1992.