Sharon Stone perdió la custodia por 'Instinto Básico': "¿Sabes que tu madre hace películas de sexo?"

No fue su primer papel, pero Instinto Básico catapultó a la fama mundial a la actriz Sharon Stone. Sin embargo, la película que la convirtió en una estrella (y en un mito erótico para muchos), tuvo un coste personal incalculable.

Como ha contado este martes en el podcast Table for Two with Bruce Bozzi, la cinta de Paul Verhoeven le hizo perder la custodia de su hijo. Stone detalló que el juez preguntó a su hijo, su "pequeño": "¿Sabes que tu madre hace películas de sexo?".

"Esto es un tipo de abuso por parte del sistema, que se juzgara qué tipo de madre era porque hice esa película", recalcó. "Se me rompió el corazón", añadió.

"Ahora es normal ver a gente sin ropa en televisión. Vieron como un dieciseisavo de segundo de mi posible desnudez y perdí la custodia de mi hijo", lamentó sobre su famosa escena en la película de 1992.

Stone y el periodista Phil Bronstein se casaron en 1998 y adoptaron a su hijo, Roan, dos años más tardes. En 2003, él le pidió el divorcio y ella pidió la custodia total, que le denegaron supuestamente por la película.

En sus memorias, La belleza de vivir dos veces (Atlantic Books), publicadas en 2021, la actriz relató que no vio el famoso plano del cruce de piernas que hacía en Instinto Básico hasta que acabó el rodaje: “No fue una proyección solo con el director, como era de esperar, sino con una sala llena de agentes y abogados, la mayoría de los cuales no tenían nada que ver con el proyecto. Así fue como vi mi plano de mi vulva por primera vez”.

Según contó, fue engañada para que se quitara la ropa interior, puesto que le dijeron: "No podemos ver nada, solo necesitamos que te quites las bragas, que ya el blanco refleja la luz, así que sabemos que llevas bragas".