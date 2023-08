"Si me quiero desnudar, me desnudo yo": Laura Escanes responde a las críticas tras los montajes

Laura Escanes ha sido objeto de un montaje por deepfake. Tal y como comunicó ella misma en redes sociales este martes, la influencer recibió un link con imágenes suyas desnuda editadas por IA. "A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre", recalcó en redes sociales.

"El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan", añadió.

Este miércoles, después de la denuncia, algunos usuarios de Twitter la han criticado señalando que ella misma publica fotos desnuda o haciendo topless en redes sociales, a lo que Escanes ha respondido con contundencia.

"Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Como en esas fotos", ha empezado diciendo. "Pero no he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía para ponerme en tetas y poner un coño random. A ver si lo entendemos", se ha quejado.

Escanes no ha sido la única en sufrir este tipo de montajes, Rosalía fue víctima de otro deepfake con unas fotos suyas desnuda. El rapero JC Reyes publicó varias fotos falsas de la cantante desnuda con el mensaje "lo mejor que vas a ver hoy", que generó la indignación en redes sociales.

En un directo de Instagram, Reyes llegó a decir cosas como: "No se rayéis, yo también os quiero" (sic), "A la chavala solo se le ve el escote. Respetad" y "El próximo tema se llama Rosalía".