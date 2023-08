Laura Escanes denuncia que ha sido víctima de un 'deepfake' de fotos suyas desnuda 

Hace apenas 24 horas, la influencer Laura Escanes anunciaba que dejaba temporalmente las redes para pasar tiempo de calidad con su hija: "Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada. Pero me apetece centrarme en mí, sin más. Os quiero”.

Pues este martes, Escanes ha tenido que saltarse su autoimpuesto retiro para denunciar que está siendo víctima de dos delitos.

Uno, de suplantación de imagen. Al parecer, alguien ha manipulado unas fotos en las que ella aparece desnuda.

"Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre", comenzaba anunciado en redes sociales. "El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan", mostraba tremendamente indignada por ello.

Por otro lado, también advierte que "hay una supuesta publicidad en la que se utiliza mi imagen para estafar". "Si no es algo que yo publique en mi cuenta, no hagáis caso, por favor", pide a sus seguidores al tiempo que anuncia que tomará medidas legales.