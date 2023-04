J. K. Rowling critica abiertamente a los representantes de Irlanda en Eurovisión: "Misoginia autocomplaciente"

La escritora británica J.K. Rowling, famosa por ser autora de la exitosa saga de 'Harry Potter', ha criticado abiertamente al grupo irlandés Wild Youth por despedir a su director creativo para Eurovisión 2023 al saber que había publicado una serie de tuits tránsfobos.

La banda, que competirá dentro de dos semanas en el famoso concurso musical, señaló este martes a través de sus redes sociales que no iban a contar con Ian Banham como miembro de su equipo artístico para Liverpool al conocerse que el profesional había hecho en el pasado públicos comentarios ofensivos contra la comunidad trans.

“Nuestra canción representa nuestras creencias como banda. Hemos cortado todos los lazos con Ian Banham y no formará parte de nuestro equipo para Eurovisión. Lo sentimos mucho por cualquier persona que se haya podido sentir ofendida por sus comentarios”, señaló Wild Youth desde su cuenta oficial en Twitter. El líder de la banda, Conor O'Donohue, también se disculpó a titulo personal "de todo su corazón" por esos tuits "tan horribles" que le hicieron "ponerse enfermo".

La banda irlandesa Wild Youth Jeff Spicer/Getty Images

Buena parte de la comunidad eurofán elogió la decisión de los representantes irlandeses. Sin embargo, no todo el mundo está a favor. J. K. Rowling, seguidora también del concurso musical, ha criticado a la banda por dicha decisión. "La retraumatización de las mujeres supervivientes de una violación, incluidas las víctimas de este hombre, al verlo llamado mujer por la prensa no cuenta para nada, naturalmente. La supuesta amabilidad e inclusión de Wild Youth es una misoginia jactanciosa y autocomplaciente", señalaba la escritora en relación a una de las publicaciones de Ian Banham sobre un hombre que fue condenado por violación en 1998 y que después llevó a cabo su transición a mujer.

J. K. Rowling es considerada para muchos como una persona con actitudes tránsfobas. En diciembre de 2019, la escritora se posicionó a favor de Maya Forstater, una mujer que perdió su trabajo por tuitear que las mujeres trans “no podían cambiar su sexo biológico”. Rowling salió en su defensa tuiteando con el hashtag #IStandWithMaya y fue duramente criticada y etiquetada como TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist). Es decir, excluye a las mujeres trans del movimiento feminista porque no las considera mujeres.

A juicio de la autora, los derechos que ha venido exigiendo el movimiento trans chocan frontalmente con las libertades y demás conquistas protagonizadas por las mujeres biológicas a lo largo de la historia, además de poner en riesgo sus espacios de seguridad como vestuarios y lavabos públicos.

Daniel Radcliffe, que dio vida a Harry Potter en la saga cinematográfica, es uno de los rostros famosos que se han desvinculados de estas ideas expresadas por Rowling. "Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier afirmación en sentido contrario suprime la identidad y la dignidad de las personas transgénero, y se opone al criterio de las instituciones sanitarias, que en este ámbito tienen mucha más experiencia que cualquiera", señalaba.

Wild Youth competirá con su canción "We are one" en Eurovisión 2023, cuyas semifinales se celebrarán los próximos 9 y 11 de mayo y la gran final el sábado 13. La banda irlandesa no parte entre los favoritos para la victoria y los pronósticos le auguran también muchas dificultades para superar la criba de las semifinales. Irlanda es el país que más veces ha ganado el festival de Eurovisión, en un total de siete ocasiones, aunque su último triunfo fue en 1996. Desde 2018, sus diferentes representantes tampoco han logrado pasar a la final del concurso.