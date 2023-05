Por algo le llamaban "la reina": grandes éxitos para recordar a Tina Turner

La suya es una de esas figuras transversales de la música. Es difícil que haya quien no conozca su nombre y, de quien sepa algo de ella, resulta aún más complicado que no le guste.

Tina Turner se ha ido este martes a los 83 años. Pero una década después de su retirada definitiva de los escenarios su obra permanece muy viva, con numerosos musicales, homenajes, grupos tributo... y millones de escuchas en las plataformas de todo el mundo.

Sus números quedan: medio siglo largo de carrera, más de 200 millones de discos vendidos, decenas de albums en estudio, directo y recopilatorios, Grammys para coleccionar, un récord Guinness... Y una lista interminable de hits a caballo entre el soul, el rock and roll o el blues, incluyendo versiones muy personales de temas de The Beatles, Creedence Clearwater Revival o The Who en sus inicios.

Como es imposible meterlos todos hasta para un medio sin limitación de papel, aquí va una selección de algunos de sus grandes grandes éxitos:

River deep–Mountain high (Ike & Tina Turner), 1966

Get back (Ike & Tina Turner), 1970

Proud Mary (Ike & Tina Turner), 1971

Nutbush city limits (Ike & Tina Turner), 1973

Acid Queen, 1976

What's love got to do with it, 1984

Private dancer, 1984

Better good to me, 1984

We don´t need another hero, 1985

The best, 1989

Goldeneye, 1995