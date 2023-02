Tamara Falcó se da un baño de masas en medio de la tormenta Vargas Llosa  

La vida de Tamara Falcó ha sido un auténtico torbellino en los últimos meses. Después de su mediática ruptura y posterior reconciliación con Íñigo Onieva, la hija de Isabel Preysler está en el centro de la polémica por la ruptura entre su madre y Mario Vargas Llosa después de que la reina de corazones declarara que el premio Nobel de reía de su hija.

Sonriente y sin mostrar ni un ápice de preocupación Falcó ha reaparecido este jueves en el desfile de Pedro del Hierro en la semana de la moda de Madrid, la MBFW, por una buena noticia profesional. La socialité acudía para presentar por primera vez algunas prendas de su marca de ropa, TFP by Tamara Falcó, concretamente de su tercera colección dentro del paraguas del grupo Tendam.

La prensa acreditada, intentando captar a Tamara Falcó. J.I.Viseras / GTRES

Un auténtico enjambre de fotógrafos y curiosos se agolpó sobre el photocall para inmortalizar a la marquesa de Griñón, que ha sido la gran estrella del primer día de la semana de la moda de Madrid. Falcó posó junto a Nacho Aguayo y Alex Miralles, diseñadores de Pedro del Hierro, pero todas las cámaras querían captar la imagen de la socialité.

“¿Pero todavía sigue en el photocall?”, decía una pareja de curiosos pasando por la zona. Los más despistados no sabían a qué venía tanto revuelo: "¿Qué tienen montado ahí?”. “Es la Falcó”, respondían otros.

Tamara Falcó, en la MBFW. J.I.Viseras / GTRES

Tanta expectación ha generado la marquesa que a la hora a la que debía empezar el desfile ella todavía seguía contestando a las preguntas de los reporteros y los invitados hacían cola para colocarse en sus asientos.

Las prendas seleccionadas para mostrarse en el desfile, bautizado como Ópera Prima y con la banda sonora del compositor Lucas Vidal como telón de fondo, se presentan en formato see now, buy later, es decir, que en lugar de esperar varios meses para que las prendas pasen de la pasarela a la tienda, pueden comprarse de manera casi inmediata. En este caso, será en marzo a través de las webs de Cortefiel y Pedro del Hierro, además de en algunas tiendas físicas de Cortefiel.

Falcó ha diseñado la colección en colaboración con Nacho Aguayo, director creativo de la línea de mujer de Pedro del Hierro.