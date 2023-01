Tamara Falcó (re)confirma su boda con Íñigo Onieva: todos los detalles

La historia ruptura y reconciliación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva tiene un nuevo capítulo. Después de un viaje romántico de ambos por el Polo Norte y posteriormente otro por República Checa, parece que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad definitiva y Falcó ha anunciado que se casarán el próximo mes de junio.

De hecho, según ha informado la marquesa de Griñón en exclusiva a ¡Hola!, mantendrá la misma fecha y lugar del enlace que tenía antes de su ruptura el pasado mes de septiembre —apenas tres días después de que anunciaran su compromiso—. "Íñigo y yo nos casaremos el 17 de junio y lo celebraremos en el palacio de El Rincón por la tarde", ha detallado a la revista.

Cabe destacar que la finca El Rincón fue herencia de su padre, el marqués de Griñón, y que tal y como contó en el documental de Netflix lo ha convertido en restaurante para desarrollar su faceta culinaria tras ganar MasterChef.

La pedida ha tenido lugar durante su viaje al Polo Norte, concretamente en una estancia de la pareja en Finlandia, según detallan en ¡Hola! Tras lo que dio de hablar el primer anillo con el que Onieva le pidió matrimonio a Falcó, Onieva ha optado en esta ocasión por una versión mejorada del mismo.

Tal y como indica la revista, el empresario encargó un diseño especial del modelo de la marca Repossi moi et toi con piezas mejoradas, siendo ese con el que pensaba pedirle matrimonio en un primer momento. Onieva lo encargó para la primera pedida que tuvo lugar en su segundo aniversario: el 12 de septiembre de 2021, pero no llegó a tiempo y lo hizo finalmente con la versión estándar de este modelo valorada en 14.500 euros.

A pesar de que quedan apenas cinco meses para el enlace, Falcó ha contado a la revista que todavía queda mucho por hacer como el vestido de novia, las invitaciones e incluso los trámites para poder celebrar una ceremonia religiosa.

Esto coincide con las primeras declaraciones de la hija de Isabel Preysler tras anunciar que volvía con Onieva. “Yo tengo esperanza y estoy enamorada. Allá que voy, allá que voy… Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia”, dijo a la revista Harper's Bazaar.

Pese a las reticencias que puso Falcó en un primer momento a una posible reconciliación, todo dio un cambio en Navidad, concretamente en Nochevieja, cuando Onieva fue a visitar a Falcó a Villa Meona y pasaron la noche juntos.

Tras esto emprendieron un romántico viaje al Polo Norte donde confirmaron su reconciliación en redes sociales con unas fotos en actitud cariñosa. Fue entonces cuando Onieva aprovechó para una disculpa y declaración de amor pública.

"Lo vivido tras nuestra ruptura, ha sido probablemente el episodio mas duro y desagradable de mi vida. Pero sin embargo me quedo con lo bueno, y es que también ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que NO QUIERO", escribió.

“El amor gana y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído aquí tras estos meses tan duros. Ha sido un aprendizaje donde me doy cuenta de que no hay nada que se pueda anteponer a ti. Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia”, añadió.