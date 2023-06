Pornhub, acusado de recopilar datos de millones de usuarios de forma ilegal

El portal de contenido pornográfico Pornhub se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán tras haber sido acusado y denunciado por un grupo de investigadores al comprobar, según ellos, que la web infringe las leyes de privacidad establecidas en Europa, asegurando que "maneja ilegalmente los datos de millones de personas".

Esta información ha sido desvelada por Wired, que asegura que esta denuncia se produjo en base a análisis técnicos de la web y sus prácticas de privacidad, momento en el que se percataron de que Pornhub no cumple con las normas estipuladas en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de Europa.

El medio citado asegura que uno de los principales activista de los derechos digitales, Alessandro Polidoro, aseguró que "Pornhub no permite a las personas optar fácilmente por no ser rastreadas por las cookies. El sitio no es claro sobre los datos que comparte con terceros y su algoritmo 'asigna' preferencias sexuales con base a los vídeos que se ven".

Estas acusaciones responden a las opciones que el portal ofrece respecto a sus cookies, ya que tan solo permite la opción de 'Aceptar' pero de una manera que no impide el rastreo en zonas como Estados Unidos y Reino Unido. Además, el grupo de denunciantes afirma que "hay poca transparencia sobre qué datos se comparten y cómo se utilizan".

El descubrimiento que destapa a Pornhub

Este grupo de activistas afirma que el portal tiene la capacidad de almacenar los ID de los vídeos que se han reproducido gracias a las claves 'watchedVideoStorage' y 'watchedVideolds', con los que crea una especia de historial de búsqueda -aunque no se haya iniciado sesión- que se guarda automáticamente en el dispositivo del consumidor.

Respecto a estas denuncias, Pornhub no se ha pronunciado aunque sí se puede consultar su política de privacidad. En ella se informa de todos los datos personales a los que el sitio web puede acceder y almacenar a través del uso de cookies por diferentes motivos: personalizar la experiencia, registrar el numero de usuarios, comprobar las webs visitadas, etc.)

Pese a ello, en su política de privacidad también destaca otra frase: "Usted puede configurar su navegador para rechazar todas o algunas cookies del navegador o para que le avise cuando se envían cookies".