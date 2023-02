Qué es el jurado demoscópico del Benidorm Fest: cuántas personas votan y qué preferencias tienen

La primera semifinal del Benidorm Fest 2023, celebrada este martes en el Palacio de deportes de la turística ciudad alicantina, dejó a Agoney, Fusa Nocta, Alice Wonder y Megara como primeros clasificados para la gran final de este sábado. Los cuatro candidatos fueron los más votados en la combinación resultante de las preferencias de jurado, televoto y demoscopia.

El comité de expertos, cuya decisión pesa un 50%, está formado por tres miembros nacionales y cinco internacionales. Nina, representante de España en Eurovisión 1989 con la canción Nacida para amar, es su portavoz. El otro 50% de la elección recae en el público, pero dividido en dos: un 25% se decide a través del televoto directo (ayer se recibieron algo más de 10.000 llamadas telefónicas y mensajes por parte de la audiencia) y otro 25% con un jurado demoscópico.

Esta última facción dio la sorpresa de la noche al otorgar su máxima puntuación al grupo Meler y su canción No nos moverán, finalmente no clasificados tras no recibir en cambio un gran apoyo del jurado y del televoto directo. Pero, ¿qué es esto del jurado demoscópico, quiénes lo forman y qué preferencias manifiestan?

El jurado demoscópico del Benidorm Fest está compuesto por 350 personas que votan tanto en las dos semifinales como en la final del concurso. Con él, se pretende que sus decisiones representen el gusto mayoritario de la sociedad española. Por este motivo, se seleccionan a personas de todas las comunidades autónomas de España, en orden proporcional de número de habitantes. Hay cuotas por género y edad, aunque todos deben ser mayores 18 años. Todas sus identidades son anónimas.

Aunque este año no se han dado detalles, el jurado demoscópico fue seleccionado en 2022 por la empresa IPSOS. Estas personas son, supuestamente, captadas mediante encuestadores situados en distintas zonas geográficas. Cada encuestador busca gente con unas características específicas para garantizar esa diversidad y se les hace un cuestionario con un filtro relativo a “si les gusta o no la música española”. Solo pasan el filtro los que responden con un "sí". Otra pregunta, que no constituía filtro, era si habían seguido alguna vez el Festival de Eurovisión.

Pero no todo el mundo puede participar en ese jurado demoscópico. Por ejemplo, las personas relacionadas con la industria discográfica, el sector televisivo, periodistas y profesionales de la publicidad o estudios de mercado están excluidos automáticamente.

Los elegidos firman una clausula de confidencialidad y se les entrega un código QR para poder descargar y utilizar la aplicación diseñada por RTVE para estas galas del Benidorm Fest. En la aplicación, los miembros del jurado tienen las fotos de los artistas participantes para poder clicar de forma fácil en sus canciones preferidas y ordenarlas según su gusto.

Voto decisivo en 2022

El año pasado, el jurado demoscópico fue crucial en el triunfo de Chanel. En la primera semifinal, la hispanocubana fue la más votada por este grupo de personas. En la segunda semifinal, por sorpresa, el ganador fue Gonzalo Hermida, que no pudo actuar en directo por tener covid. En la final, la máxima puntuación fue para Tanxugueiras, segunda quedó Chanel y tercera, Rigoberta Bandini. Lo curioso es que si el jurado demoscópico hubiera votado más a la intérprete de Ay, mamá, ella habría sido la abanderada de España en Eurovisión y no Chanel.

Este martes, el jurado demoscópico dio la máxima puntuación al grupo Meler. Pese a este premio, la banda quedó eliminada al ser séptima en el jurado y octava en el televoto. Por el contrario, la favorita Alice Wonder fue la segunda opción menos votada por estas 350 personas. Unas preferencias que han sembrado de nuevo dudas sobre la supuesta representatividad global que debería asegurar el jurado demoscópico para elegir al representante español en Eurovisión.