Dos participantes del Benidorm Fest rompen a llorar tras la primera semifinal por el odio recibido

El hate se abre paso en el Benidorm Fest. Dos participantes de la preselección han acabado este miércoles entre lágrimas durante la rueda de prensa posterior a la celebración de la primera semifinal, a la que han asistido los cinco candidatos eliminados del concurso. Aitana, del dúo Twin Melody, y Aritz han admitido que han digerido muy mal las críticas recibidas y han advertido contra el odio que algunas personas han vertido contra ellos durante su singladura por el Benidorm Fest.

"Agradeceríamos como concursantes que se diera espacio al que apoya y no al que destruye. Se está dando voz a personas que están todo el rato odiando", ha señalado Aitana justo en el momento de romper a llorar. De esta manera, la estrella de TikTok criticaba de forma velada a RTVE por haber apoyado a figuras mediáticas de las redes sociales que las llegaron a rebautizar como 'Twin mierda'. Una crítica que también expuso Agoney en plena rueda de prensa de ganadores de la primera semifinal del Benidorm Fest. "Es a ellos a los que hay que reeducar, a los que hay que dar una lección y decirles que a la gente que se sube al escenario hay que respetarla. Yo, por mi parte, voy a dejar una cosa clara: no voy a dar voz a esa gente", dijo el canario visiblemente enfadado.

Aritz, tal vez el concursante más sometido a la crítica y al odio de los 18 participantes del Benidorm Fest, también ha admitido haber "vivido mal" esta situación aunque ha entonado el mea culpa por algunas de sus declaraciones públicas en contra de Agoney. "Soy una persona que nunca ha tenido el foco puesto siempre en lo que decía. Y tampoco soy la mejor persona expresándome", dijo. En el programa La Red Room de Malbert, el cantante y bailarín admitió que no le gustaba nada la propuesta del canario para el concurso. "Cuando yo vi el corte también me molesto que se viera así. En Benidorm no hemos hablado del tema, pero en camerinos fui a saludarle y él estuvo muy majo. Ha sido un malentendido. No me creo mejor que nadie", ha dicho también entre algún sollozo. De hecho, Agoney es ahora su gran favorito para ser el representante de España en Eurovisión 2023.

RTVE se abre al voto gratuito tras no recibir casi llamadas

En lo que respecta a la semifinal, vista por algo más de un millón de espectadores, la directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre, ha hecho una valoración positiva de la audiencia y cree que el formato está creciendo aunque la gala de ayer fuera vista por medio millón menos de personas que el año anterior. "Es una marca muy respaldada y hemos logrado penetrar en el target de la gente joven", ha dicho.

Un dato muy negativo es que sólo se recibieron 10.285 llamadas de la audiencia para votar por sus favoritos de la noche, una cifra exigua y muy por debajo a la del año anterior. Ante este panorama, RTVE se está planteando para la próxima edición establecer un sistema de voto gratuito que favorezca una mayor participación del público en la toma de decisión sobre el ganador o los clasificados de cada semifinal.