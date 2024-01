Roger Padrós cantará en catalán en el Benidorm Fest: "No quiero que intenten vincularme con temas políticos"

Roger Padrós sabe que si es el elegido como próximo representante de España en Eurovisión, muchos dirán que su victoria en el Benidorm Fest es fruto de decisiones políticas. "Ya he leído algunos comentarios de ese tipo en redes sociales", asegura a El HuffPost. El joven barcelonés presenta al concurso El temps, un tema íntegramente en catalán que aspira a romper la barrera que hasta ahora no han superado las lenguas cooficiales en el certamen europeo: nunca se ha escuchado el euskera o el gallego en Eurovisión, y el catalán sólo lo ha conseguido a través de la participación de Andorra.

Roger toma el testigo de Siderland, que concurrió el año pasado con un tema también en catalán, para ser el primero en abrir brecha. Porque aunque hizo una versión en castellano de su tema, sólo le suena natural cuando lo canta en su idioma original. "Yo uso una prosa poética en catalán que al traducirla al castellano pierde mucha fuerza", comenta.

Y como exconcursante de La Voz, Roger también nos habla durante la charla de los peligros que un artista emergente puede encontrar al participar en este tipo de talents televisivos. "Se aprovechan de gente joven con aspiraciones para imponerles contratos abusivos, tenerlos atados y que se conviertan en máquinas de generar dinero", subraya.

Roger Padrós, participante del Benidorm Fest 2024 DAVID BENIT

- ¿Cuáles son tus sensaciones a pocos días de subirte al escenario del Benidorm Fest?

- La verdad es que está siendo un viajazo. Me siento feliz y un privilegiado por poder vivir esta experiencia. Los que trabajamos en la música sabemos que estas cosas hay que disfrutarlas.

- Algunos de tus compañeros de esta edición me han dicho que ya están empezando a ver los beneficios de participar en el Benidorm Fest. ¿Tú puedes corroborarlo?

- Desde luego, en número de reproducciones de la canción, en seguimiento, en contrataciones para cositas... Y, sobre todo, se nota en el trato que te dispensa la industria. Dejas de ser el artista emergente par convertirte en alguien con cierta seriedad. Hasta te hablan con más respeto.

- El temps, la canción que presentas, tuvo una versión en castellano. ¿Tuviste dudas sobre en qué idioma debías enviar tu propuesta al Benidorm Fest?

- Es verdad que grabamos la maqueta en los dos idiomas, pero una vez las escuchamos tuvimos claro que debíamos escoger la versión en catalán. Cualquier canción, según el idioma en el que se interpreta, cobra una energía diferente y no siempre suena auténtico. Esto es como cuando ves una película doblada, no es lo mismo para nada. Y yo uso una prosa poética en catalán que al traducirla al castellano pierde mucha fuerza.

- No es la primera vez que una canción íntegramente en catalán está en la carrera para representar a España en Eurovisión. El año pasado lo intentó Siderland con Que esclati tot, pero no pasaron a la final. ¿Tú crees que la gente no les votó porque era en catalán?

- No creo que fuera por eso. Hubo bastante nivel en su semifinal y es muy complicado clasificarse. La canción era muy buena y yo estoy muy orgulloso del trabajo que hizo Siderland. Estos últimos días he hablado con ellos para que me dieran algunos consejos y me han advertido de ciertas cosas que no debo hacer.

- ¿Advertencias? ¿Cómo cuáles?

- Me han dicho que concentre todas mis energías en la canción, que no salga mucho por Benidorm y que no beba más de la cuenta (ríe).

- Son buenos consejos, desde luego. ¿Tú crees que llegaremos a ver, algún día, una canción en catalán representando a España en Eurovisión? ¿Tal vez este año contigo?

- Yo creo que es algo que se debería normalizar. Hay que gente que me dice que este año tocaba que hubiera euskera en Eurovisión. Y yo me pregunto: ¿por qué mi canción en catalán excluye al euskera? Podrían haber sido seleccionadas varias canciones en diferentes idiomas. Si vemos esto como un cupo lingüístico lo apartamos de la realidad. La elección de las canciones debe basarse únicamente en la calidad de las propuestas presentadas.

- Pero sabes que, si ganas, en redes sociales e incluso algunos partidos políticos dirán que has ganado porque Pedro Sánchez ha obligado a que el catalán represente a España en Eurovisión y esas cosas... ¡Incluso que es una concesión a Junts y ERC!

- Bueno, es que ya me han dicho ese tipo de cosas. Pero yo me lo tomo a risa. Yo soy artista, que nadie trate de vincularme con temas políticos. Eso no tiene nada que ver con mi canción y mi proyecto es mi proyecto.

Roger Padrós, participante del Benidorm Fest 2024 DAVID BENITO

- Antes del Benidorm Fest te hemos visto concursando en La Voz. Me gustaría saber tu opinión sobre si este programa, u otro tipo de talents como OT o Factor X, entrañan ciertos peligros para los cantantes que aspiran a darse a conocer a través de ellos.

- Tienen muchos peligros. Algunos de esos talents se aprovechan de gente joven con aspiraciones para imponerles contratos abusivos, tenerlos atados y que se conviertan en máquinas de generar dinero. Comercializan y hacen un reality con gente que sueña con tener un proyecto artístico. Por supuesto que estos programas también tienen cosas bonitas, pero me gustaría que existieran otras plataformas para que artistas noveles se dieran a conocer. Dicho esto, también te reconozco que estar en La Voz me ayudó a exponer mi proyecto y a crecer sin un contrato abusivo de por medio.

- ¿Volverías a presentarte?

- No. Por entonces yo era un dulce niño de primavera y me lo pasé muy bien porque no lo veía como algo crucial en mi carrera, sino como un divertimento. Pero mi carrera la he construido yo a mi manera.

- Antes de terminar esta charla quería hacerte una última pregunta sobre Eurovisión. Cuando siempre hablamos del festival existe la cuestión de si el público debe elegir la canción que más le gusta o la que cree que mejor puede funcionar en un escaparate internacional como es este certamen. ¿Tú qué piensas?

- La música es emoción, es visceral. No se pude tomar como una competición aunque en el fondo lo sea. Tienes que votar por lo que te emociona. Vota con el corazón, no con la cabeza. Las canciones que ganan Eurovisión lo hacen porque logran conectar con la gente.