La minidosis de ejercicio que una experta recomienda hacer en los descansos del trabajo 

Archiconocido es el consejo de que caminar es uno de los ejercicios cardiovasculares más saludables. Por supuesto, lo es, pero muchos especialistas llaman la atención sobre lo necesario de entrenar también la fuerza.

La experta en medicina deportiva Raquel Blasco Redondo afirma en una entrevista con la Agencia SINC que "hay muchísimas estrategias, incluso para la gente que no quiere ir al gimnasio y cree que el entrenamiento de fuerza es muy complicado".

Como cita, se pueden hacer "minidosis de entrenamiento", también llamadas "refrigerios o meriendas de entrenamiento de fuerza": "Se trata de hacer dos o tres ejercicios a lo largo del día, cada uno con una duración reducida, de 8 o 10 minutos como mucho".

Un ejemplo que da es, si se está sentado trabajando, "levantarte cuando te avisa el reloj inteligente" y hacer entre ocho y diez "sentadillas bien hechas", sin más carga que la del peso del propio cuerpo.

"Aunque no puedas hacer una carga con aumento de volumen, eso ha demostrado ser mucho más eficaz que salir a dar un paseo. Además, el paciente no tiene la sensación de que no puede realizar ese esfuerzo. Se adhiere mucho más rápido y mejor a las personas para que tengan un estilo de vida activo y, además, hagan ejercicio vigoroso", destaca la responsable de medicina interna del CEREMEDE.

➡️A diferencia de la actividad cardiovascular suave y sostenida, los músculos se fortalecen mediante ejercicios contra resistencia de mayor intensidad y menor duración, lo que en personas mayores prevendría las caídas, señala Raquel Blasco

La experta menciona otros ejercicios para trabajar la fuerza, como pueden ser las planchas, el curl de bíceps o la zancada lateral de sumo.

Blanco explica, aunque tradicionalmente se tenía el ejercicio aeróbico como el que más beneficios aportaba, los entrenamientos de fuerza ser relacionan "con la disminución de la mortalidad por todas las causas. Sobre todo, con la mejora de la supervivencia por todos los tipos de cánceres, en especial por aquellos más relacionados con el sedentarismo, como el de mama y el de colon". Puedes leer la entrevista completa aquí.