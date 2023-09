Un hongo cancerígeno detrás de los frutos secos

¿Sabías que existe una amenaza oculta en los frutos secos? Se trata de un tipo hongo cancerígeno del que alertan los expertos alimentarios, puesto que "ni se ven, ni se perciben en el gusto". Así lo recoge El Correo en una información sobre la micotoxina.

Según el Ministerio de Sanidad, este tipo de hongos vienen de "una sustancia producida por varios centenares de mohos que pueden crecer sobre determinados alimentos en determinadas condiciones de humedad y temperatura".

Las micotoxinas suponen un serio riesgo, puesto que pueden generarse en cualquier fase del proceso de recolección del fruto y preparado, pero también en el envasado o transporte. Esto ha desembocado en distintos programas de vigilancia y control por parte de las autoridades sanitarias, ante otro gran factor que caracteriza a estos hongos.

Son casi imposibles de eliminar una vez se ha infectado el fruto seco. Ni sometiéndolo a altas temperaturas como se hace en casos similares sirve para acabar con las micotoxinas.

¿Qué frutos secos están amenazados?

En este sentido, y según la mencionada información, las micotoxinas representan una amenaza para los frutos secos, pero también para otro tipo de alimentos. Hablamos, por ejemplo, de cacahuetes, maíz, arroz, habas de cacao, uvas, copos de cereales, higos, frutas deshidratadas, pan, pasta, cereales de desayuno, especias, vino, café, cerveza, zumos, leche, queso, alimentos infantiles e incluso al pienso de los animales.

"Puede desembocar a largo plazo en cáncer de hígado"

Con todo, es necesario destacar que su consumo en dosis elevadas puede provocar intoxicaciones. No obstante, si están presentes las denominadas como aflotoxinas, hay riesgo de padecer cáncer. "Ingerir habitualmente alimentos contaminados por estas toxinas puede desembocar a largo plazo en cáncer de hígado. Por este motivo, es sumamente importante que los niveles detectables no se pasen por alto y los productos contaminados no lleguen al mercado", explican desde la OCU en declaraciones recogidas por el citado diario.