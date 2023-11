Un psiquiatra destapa los mayores cinco arrepentimientos antes de morir

El psiquiatra Enrique Rojas, que publica Comprende tus emociones, ha compartido cuáles son los principales arrepentimientos que tienen las personas al final de sus vidas, como recoge Telva.

El primero que citan es el haber vivido para trabajar, algo que a las personas que ven cercano el fin de sus días les hace sentir como que "ha faltado equilibrio entre los diferentes ingredientes de los que debe ser la existencia de un ser humano".

Otro arrepentimiento muy común es haberse preocupado en exceso por cuestiones que "no tenían tanta importancia", así como no haber sabido disfrutar más de la vida, tanto por no haber aprovechado el momento como por no haber sido capaces de planificar tiempo libre para uno mismo.

Por último, también resalta el no haber dedicado más tiempo a la familia y no haber tenido el coraje de hacer lo que realmente se quería, y no lo que los demás esperaban.

Robert Waldinger, cuarto director del mayor estudio sobre felicidad realizado jamás —durante 85 años por la Universidad de Harvard— contó a El HuffPost hace unos meses que los arrepentimientos más comunes de las personas más longevas que habían participado en la investigación eran, entre los hombres, haber pasado “demasiado tiempo en el trabajo y poco conectando con sus seres queridos”, mientras que para las mujeres, que habían pasado demasiado tiempo preocupándose por lo que pensaran otras personas “en vez de vivir con autenticidad”.