Twitter reacciona con unanimidad demoledora tras escuchar a Karmento en el Benidorm Fest

Benidorm Fest 2023 en directo, votaciones y resultado de la segunda semifinal

Directa desde La Mancha, Karmento ha defendido este jueves su Quiero y duelo en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023. Nada más terminar su actuación, ha habido un clamor en Twitter: a muchos les había impactado y, para ellos, había sido la sorpresa de la noche.

Las reacciones podrían definirse con los adjetivos más repetidos: distinta y auténtica. Y, por supuesto, con la palabra emoción.

Su interpretación vocal y su puesta en escena han hecho que alguno incluso haya reconocido que se le cayó la lagrimilla.

Ver la ovación a Karmento en el Palau, y tenerlo claro: viva la gente valiente que se atreve a salir de su zona de confort, y viva la gente que da oportunidades a joyas así. #BenidormFest #BenidormFest2023 — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) February 2, 2023

Cuantísimo me ha emocionado la actuación de Karmento. Qué autenticidad, qué cariño.

Que se pueden hacer cosas más allá de los veinte años. Que no hace falta venderse «lo que gusta en Europa». Ni spanglish, ni vocoder, ni mierdas. Lo que emociona es la verdad.#BenidormFest2023 — Juan Naranjo 📚 (@Juan_Naranjo_) February 2, 2023

Me emociona mucho la canción de Karmento, tiene este rollo de pop-folk que se llevaba tanto en la música española de los 70 y que te eleva el espíritu. — Juan Sanguino (@juanlsanguino) February 2, 2023

KARMENTO HA ARRASADO, lo que ha hecho ha sido Preciosa



TODO EL PALAU A SUS PIES, OJALÁ A LA FINAL! Vaya reinaaaaa #BenidormFest2023 #BenidormFest pic.twitter.com/93MaZGiWon — P A B 🌱 (@plabete) February 2, 2023

Karmento lo ha hace muy bien y trae algo distinto. La mejor por ahora, a años luz de los dos anteriores. #BenidormFest — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) February 2, 2023

ES UN PUTO POEMA VISUAL ES UNA HISTORIA ES LA MEJOR VIVA KARMENTO Y VIVA LA MANCHA #BenidormFest2023 pic.twitter.com/oLG91Atbux — la signora del quartiere 🕊️ (@JaimeVerdR_99) February 2, 2023

Quiero y Duelo me ha tocado todas las fibras posibles. He llorado como en la vida Que viva la Mancha y que viva la Karmento 🥹🥹🥹 #BenidormFest — Luis Fuster (@luisgfuster) February 2, 2023

bravisima karmento no va a haber propuesta más original que la suya — Joan (@jeanaalto) February 2, 2023

A nivel vocal Karmento está a años luz. Qué actuación tan preciosa. #BenidormFest2023 — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) February 2, 2023

¡Hostias, qué locura lo de @karmento en directo! ¿Cómo puede emocionar tantísimo con tan poco? Esto para mí es Eurovisión.Karmento, la única que ha logrado emocionarme este Benidorm Fest, sin pirotecnia, ni falsa performance, ni coreografía rebuscada. ¡Bravo! @tragaluzdiscos — Ángel Andebers (@rubioangelr) February 2, 2023

Karmento, cuyo verdadero nombre es Carmen Toledo, es natural de Bogarra (Albacete) y de profesión, sexóloga.

"Igual esa día me posee la fuerza bruta que me empodera, me creo la puta diva del mundo y salgo y lo flipáis”, dijo en una entrevista con El HuffPost a principios de diciembre sobre su participación en el concurso.

"Cuando empecé con el proyecto de Karmento entré en una crisis neurótica. No tenía claro qué quería hacer. Me acuerdo que un día me bajé de un escenario y de repente sentí como si tuviese las cuerdas vocales entumecidas. Tenía mucho miedo acumulado. Y fue una ansiedad que me duró mucho tiempo. De repente, una fuente de felicidad que era cantar, se volvió un sufrimiento. Así que tuve que parar, dejar los escenarios y frenar mi proyecto", explicó.