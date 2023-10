Ventajas del injerto capilar con la técnica FUE

El injerto capilar en España es una práctica que cada vez está teniendo más demanda. Si bien hasta hace unos años teníamos que irnos fuera del país para “ponernos pelo”, ahora solo necesitamos localizar esa clínica que apuesta por la salud capilar del cliente, el sitio que se pone en nuestro lugar desde el principio.

Conocido el peligro de las operaciones estéticas en Turquía —lugar líder para esta intervención hasta la fecha— los avances en la cirugía del cabello han sido cada vez más notables, se han dejado ver, además, por un número de regiones en Europa mucho mayor del que conocíamos hasta ahora.

El doctor Andrade, conocido mundialmente gracias a los veinte años que lleva en esta profesión, domina la técnica FUE y es una de las que más está utilizando. Viendo la creciente demanda que hay de esta práctica en el mercado español, igual nos encontramos ante una nueva revolución. ¿No te parece?

¿Cuáles son las ventajas

Los centros vienen utilizando la técnica desde hace unos años. El tratamiento, que consiste en la extracción de folículos capilares en las zonas más pobladas de la cabeza para pasarlos a aquellas que sufren de alopecia, está siendo todo un éxito.

Conscientes de lo bien que funciona este procedimiento, se ha hecho con las mejores herramientas, con esos recursos que ayudan a que el paciente esté cómodo, seguro y no sufra durante la intervención pero, ¿de qué otras ventajas estamos hablando al aplicarla? A continuación te dejamos con algunos puntos a favor:

¡Sin cicatrices!

Muchas de las personas que pasan por una clínica para realizarse esta práctica temen por las cicatrices que les puedan salir. Sin embargo, después de muchas pruebas, está más que comprobado que este microinjerto no deja ninguna visible así que puedes estar tranquilo para cuando todo termine.

Rápida recuperación

El periodo de recuperación que el paciente tiene con la técnica es mucho más rápido que los que hemos visto con otras convencionales. Lejos de pensar en aquellas intervenciones que se hacen en países ajenos, nos encontramos con un procedimiento indoloro y que está hecho con el máximo cuidado que hayamos visto.

Resultado natural

Gracias al procedimiento que se sigue en la intervención, el pelo queda muy natural, como si nos estuviese creciendo desde la raíz y nunca antes lo hubiésemos perdido. Esto, que da bastante seguridad al individuo que se ha puesto en manos del doctor, es una de las razones de peso por la que lo tienes que hacer aquí.

Mejor control de las unidades foliculares

Al hacerse las extracciones foliculares una a una existe un mejor control de aquellas que utilizamos y las que terminamos tirando. A razón de ello, tanto el cirujano como el paciente estarán al día de la cantidad que se ha sacado y cuáles son exactamente los que podemos aprovechar. Esto, que nos hará ahorrar dinero desde el primer día, es algo que debemos empezar a tener en cuenta.

Crecimiento asegurado

¿Temes porque tu pelo no crezca una vez te has puesto los injertos? Si la respuesta es sí, debes saber que no hay ningún problema con esto, que todos los pacientes que han pasado por nuestra consulta están encantados con el resultado. El cabello, además de expandirse de forma natural, lo hace a nivel duradero. ¡Nadie te dará más por menos!

¿La técnica del injerto capilar es una práctica invasiva?

Una de las preocupaciones más habituales en lo que respecta a la técnica para el injerto capilar es si realmente estamos ante una práctica invasiva o podemos tomarla como algo que se viene haciendo de forma natural desde hace algún tiempo. Con los comentarios de los expertos, podemos decir que no.

En su intervención no se hace ningún corte o incisión de tamaño relevante algo que alienta a muchos hombres que quieren recuperar lo que antes era su melena. Gracias a los nuevos estudios y a que vamos viendo cuáles son las demandas del cliente en nuestra actualidad, se puede decir que estamos ganando.

