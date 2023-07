Los 5 destinos más fascinantes para viajar solo

Las vacaciones son el momento que todos estamos esperando. Marcamos en el calendario con cruces rojas los días que quedan para que llegue y comenzar a organizar el que va a ser el mejor verano de nuestra vida. ¿Playa?, ¿montaña? o ¿por qué no conocer otro país?

A estas alturas del año las ganas que tenemos de dejar atrás el estrés, las broncas en el trabajo, los atascos, el coche o el transporte público abarrotado para ir de aquí a allá son directamente proporcionales a las que tenemos de coger una maleta y decir “nos vemos a la vuelta del verano”. Si cotilleásemos el historial de Google ahora mismo de alguno de los millones de hogares españoles seguro que aparecían entre las últimas búsquedas algo así como ¿dónde ir de vacaciones con niños? Siempre hay opciones para ir de viaje en familia o grupos grandes, pero aquellos que quieren ir solos no suelen encontrar tanta información que les ayude a escoger un destino.

El verano es la época perfecta para recorrer mundo; sin embargo, en muchas ocasiones, no logramos encontrar a una persona con la que poder viajar, ya sea por tema de horarios o porque no tienen el mismo espíritu aventurero. Otras veces simplemente preferimos hacerlo solo y probar experiencias nuevas, además de no querer cargar con el peso que supone organizar un viaje para mucha gente. Ya sea por una cuestión o por otra, acaba surgiendo la misma pregunta: ¿dónde ir solo de vacaciones?

Los 5 sitios más TOP donde ir solo de vacaciones este verano

Cada vez son más las personas que deciden lanzarse a la aventura solas, sin más compañía que la de su maleta o mochila. Que nadie te engañe, viajar solo tiene muchas ventajas. Para empezar, te abrirás mucho más a las personas y lugares que encuentres, vivirás aventuras que solo tú podrás guardar en tu memoria, no discutirás con nadie por hacer el planning de qué ver y si quieres aprender o mejorar un idioma debes saber que esta es la mejor forma posible de hacerlo. Así que, ¡coge un globo terráqueo y pon chinchetas en los muchos destinos que te proponemos dónde ir de vacaciones solo!

Tailandia

No puede faltar uno de los destinos internacionales más de moda. Tailandia es actualmente uno de los países preferidos donde ir de vacaciones solo. No debe echarte para atrás el idioma, viajar por este país asiático es muy fácil. Los locales están muy acostumbrados a “lidiar” con mochileros, por lo que la gente de esta región normalmente se muestra muy amable con los turistas. Además, muchos tailandeses hablan inglés, lo que te ayudará a comunicarte con ellos.

Vista aérea del templo Tham Sua, cerca de la ciudad de Kanchanaburi, Tailandia. Ratnakorn Piyasirisorost via Getty Images

Otras ventajas que encontramos son las magníficas infraestructuras de transporte que tiene el país y que conecta la mayoría de atracciones turísticas. En estas idas y venidas a lo largo de su geografía te toparás con otros mochileros que han decidido escoger este país para viajar solos.

Tienes muchos planes por hacer en esta zona del sudeste asiático. Entre los imprescindibles tenemos a Bangkok, la capital, donde puedes conocer El Gran Palacio, el mercado de Chatuchak y numerosos templos, como Wat Pho y Wat Arun. De noche, te recomendamos dar un paseo y cenar en alguno de los puestos que se despliegan a lo largo de todo el barrio de Chinatown.

Imagen de una turista en el templo Wat Arun, en Bangkok. Jackyenjoyphotography via Getty Images

Si te gusta la naturaleza y hacer treking, Chiang Mai es un destino perfecto donde ir solo de vacaciones por Tailandia. Otros lugares igual de bellos que visitar son las Islas Phi Phi, las más conocidas del territorio y con playas de arena fina, aguas cristalinas y frondosas selvas de fondo; el Parque Histórico de Sukhothai, Patrimonio de la Humanidad y que cuenta con decenas de templos; y el Parque Nacional de Khao Sok, una extensa reserva natural en el que lo más divertido es adentrarse en la selva y disfrutar de su gran biodiversidad.

Perú

Suramérica es muchas veces la gran olvidada cuando pensamos en irnos de vacaciones. Normalmente el tema de la seguridad es algo que preocupa, especialmente, cuando se viaja solo. Sin embargo, déjanos decirte que la región está haciendo un gran esfuerzo en abrirse al turismo y ofrecer mayor seguridad. Por supuesto, desde aquí te animamos a descubrir las muchas joyas que se encuentran en la región.

Entre esas joyas encontramos a Perú. El país andino es uno de los más visitados de América y del mundo, y cuenta con un abanico de ciudades y paisajes tan diferentes que te hará pensar que estas conociendo muchos países dentro de uno. Además, puede ser una buena elección si buscas donde ir de vacaciones solo por primera vez, ya que el idioma es un factor muy a tener en cuenta en estos casos.

Atardecer en el distrito de Miraflores, Lima Piero Damiani via Getty Images

Tu primera parada será seguramente Lima, la capital, ya que alberga el principal aeropuerto del país. Aquí podemos ver la Plaza de Armas, fundada por Francisco Pizarro en 1535. En el barrio de Miraflores te toparás con el Parque del Amor, el cual ofrece unas vistas increíbles del Océano Pacífico. Un sitio perfecto para los enamorados, aunque no necesitas irte tan lejos para disfrutar de lugares románticos a los que ir en pareja. Otro sitio al que debes ir es el barrio de Barranco. Suele ser el favorito para la mayoría de turistas puesto que aquí podéis degustar uno de los muchísimos (y riquísimos platos) de la gastronomía peruana, tomar algo o dejarte llevar por las noches de fiesta limeñas.

Perú es la tierra de los Incas, el imperio más extenso de la América precolombina, por lo que es normal que la mayor parte de sus sitios turísticos estén relacionados con ellos. Es el caso de Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo. Consiste en un antiguo poblado localizado en una montaña en Los Andes a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Existen otros lugares igual de emblemáticos para visitar, como es el caso de las líneas de Nazca, unos misteriosos dibujos que representan figuras de plantas y animales y que solo pueden ser observados desde el aire. Otro lugar donde ir de vacaciones solo en tu visita a Perú es Cusco. A 100 kilómetros de aquí tendrás frente a ti la montaña de Vinicunca. Un impresionante arcoíris en forma de montaña. Sus laderas desprenden colores de todo tipo y te dejará una de las postales para el recuerdo.

Foto de Machu Picchu, Perú Fahad Alzahrani / EyeEm via Getty Images

Canadá

Canadá es una opción perfecta donde ir de vacaciones solo. Te animará saber que su gente es bastante pacífica y amable con todos los de fuera. Lo mejor de este país es que une grandes parajes naturales con ciudades donde tendrás de todo. Eso sí, no pretendas conocer Canadá entero en un solo viaje, ya que dado su tamaño (segundo país más grande del mundo) es misión casi imposible.

No puedes irte de Canadá sin haber visitado las cataratas más importantes del mundo, las Cataratas del Niágara. Se pueden ver desde territorio estadounidense y desde el canadiense, aunque todos concuerdan en que las mejores vistas se tienen en este último. Otras cascadas dignas de ver son las de Montmorency, más altas incluso que las del Niágara y que podemos ver en Québec. Precisamente a 30 minutos de esta región encontramos el Parque Nacional de Jacques-Cartier. Recórrelo durante horas y dejate enamorar por esta zona montañosa, en el que encontramos uno de los valles glaciares más importantes de Québec, el Valle de Jacques-Cartier.

Parque Nacional de Jacques Cartier, Québec, Canada. Olivier Lauzon / EyeEm via Getty Images

Si lo que buscas es un entorno más urbano puedes visitar Vancouver, una de las ciudades con más calidad de vida del mundo. La zona más antigua es la de Gastown, una ciudad portuaria con una arquitectura clásica, que todavía conserva su encanto inicial. En Granville Island encontramos el distrito más bohemio y de moda entre los jóvenes. En Vancouver también está el parque urbano más grande del país. Stanley Park se encuentra en una situación muy privilegiada, justo al lado del centro. Es tan grande que tiene en su interior dos lagos como el Lago Beaver y Lost Lagoon.

Skyline de Toronto, Canadá.. FRANCISCO GALLEGO

Toronto es otra gran ciudad que tienes que visitar si vas solo estas vacaciones. Tiene un estilo muy diferente al resto de ciudades canadienses, dado que es el centro económico y financiero del país. Tiene un estilo cosmopolita y moderno, con grandes rascacielos y empresas de todo el mundo. Su sistema de transporte te permite desplazarte por la ciudad sin problema. Entre los lugares que debes visitar sí o sí están la CN Tower, el Antiguo y Nuevo Ayuntamiento de Toronto, el mercado de Saint Lawrance o la Galería de Arte de Ontario.

Grecia

Grecia es el país donde ir de vacaciones solo sin necesidad de hacer largas horas de viaje. Aunque actualmente sigue recuperándose de la grave crisis que le golpeó hace unos años, el país helénico sigue siendo un destino que ofrece una relación calidad-precio que pocos países europeos pueden igualar.

Es la cuna de la democracia occidental y cuenta con tantos yacimientos arqueológicos que es un destino obligatorio para los apasionados de la historia. Pero como sabemos que es verano y apetece descansar en la playa, Grecia ofrece también algunas de las mejores de toda Europa. Seguro que habrás visto en más de una ocasión esos pueblos de casas blancas y con tejados azules, con vistas al mar y el atardecer de fondo. Pues todo eso y más, lo tienes aquí.

Una calle del pueblo de Mykonos, Grecia serts via Getty Images

Su capital, Atenas, tiene más de 3000 años de historia y cuenta con monumentos tan destacados como la Acrópolis, donde se conservan los restos del Partenón. También debes dedicarle tiempo a ver el imponente templo de Zeus. Si vas con varios días puedes hacer una excursión al pueblo de Delfos, donde visitar el templo de Delfos, dedicado al dios del sol. Según la mitología, aquí se reunían las pitonisas, quienes servían como comunicadoras de los dioses. Además puedes visitar varias ruinas arqueológicas como un teatro o un estadio.

Grecia es un país formado por cientos de islas, pero destacan sobre el resto Creta, Miconos y Santorini. Creta es la isla más grande de toda Grecia y tiene todo lo que define al país: comida mediterránea, ruinas arqueológicas y playas de ensueño. Por su parte, Miconos destaca por ser el destino de fiestas favorito de toda Grecia, así que es el lugar ideal donde ir de vacaciones solo si te gusta trasnochar. Más allá de esto, la isla esconde paisajes naturales muy bonitos y playas preciosas. En cuanto a Santorini, es para muchos, la isla más bonita de todas. Surgió producto de una explosión volcánica y tiene forma de luna. Entre los planes que puedes hacer aquí es irte de senderismo, visitar sus pueblos blanquecinos o visitar diferentes sitios arqueológicos.

Una mujer viendo el atardecer en la isla de Santorini, Grecia. SEN LI via Getty Images

España

España puede ser tu iniciación a la hora de viajar solo. Y es que a veces no hay que salir fuera para disfrutar de un verano increíble. Nuestro país tiene muchísimos atractivos turísticos, apto para todos los gustos y bolsillos: pueblos costeros, playas de ensueño, impresionantes paisajes naturales, islas o grandes ciudades. De hecho, si viajas solo y decides llevarte a tu mascota, estás de suerte porque nuestro país puede presumir de ser dog-friendly. Así que si la excusa es “no sé dónde dejar al perro” no te preocupes que puedes pasar unas vacaciones con perros en España que no olvidarás.

Cada año, millones de personas escogen la península ibérica para disfrutar de las vacaciones, especialmente, por sus fantásticas temperaturas y playas. Por ello, te dejamos algunos lugares que debes visitar si te decantas por viajar dentro de nuestro territorio.

Vista de Palma de Mallorca, Islas Baleares, España cinoby via Getty Images

Sí, lo sabemos, con el verano apetece darse un chapuzón y ponerse moreno. Por ello, comenzaremos hablando de las playas de la Comunidad Valenciana. Son de otro mundo. Destacamos la playa de San Juan, en Alicante, con sus más de 6 kilómetros de extensión y una arena dorada y limpia. Otra playa que no podemos pasar por alto es la Playa de la Malvarrosa, ubicada en la propia ciudad de Valencia. Es la más famosa y conocida por todos. Su arena fina y la gran cantidad de actividades que se puedes hacer aquí (clases de fitness, paddle surf o piragüismo) hacen de esta playa un reclamo para millones de turistas cada año.

En Andalucía también tienen algo que decir respecto a este tema. Tienen una gran cantidad de playas válidas para tostarse al sol y meterse en sus aguas cristalinas. Si no sabes a que playas de Andalucía ir de vacaciones te dejamos algunas de ellas: la Playa de los Genoveses (Almería) con un arenal impresionante y rodeada de dunas; la Playa de los Muertos (Almería) con aguas cristalinas y no masificada del todo, así que si buscas tranquilidad es el sitio ideal; la Playa de Bolonia (Cádiz) tiene un camino de arena que lleva a un mar cristalino; por último, Playa de Calahonda (Granada), una de las favoritas en esta ciudad, que, a diferencia del resto, tiene arena gruesa y negra. Podríamos tirarnos horas hablando de las infinitas playas que conforman Andalucía, pero lo mejor es que las descubras por ti mismo.

Playa de los Muertos Csaba Henriksen / 500px via Getty Images

Nada tiene que envidiar nuestro país en cuanto a islas. Si tu plan de a donde ir de vacaciones solo pasa por conocer una de ellas, estamos seguros de que no te arrepentirás.

Tanto las Baleares como las Canarias son dignas de ser visitadas alguna vez en la vida. En el caso de la primera, la más destacada es Ibiza, conocida por sus grandes fiestas y por ser el lugar de descanso de cientos de famosos. Por su parte, Mallorca tiene un sin fín de posibilidades vinculadas a la historia, el arte y la gastronomía. Sus pueblos son preciosos, como es el caso de Sóller o Manacor, y sus calas mejores aún. Por último, Menorca es la adecuada si lo que buscas es menos gente. Sus calas te enamorarán.

Playa de la Teresitas, Tenerife, Islas Canarias photography by Ulrich Hollmann via Getty Images

En cuanto a las Islas Canarias, debes saber que está formado por 8 islas. Cada una de ellas tiene algo que las hace mágicas, especiales. En Gran Canaria, tienes las Dunas de Maspalomas; en Tenerife, puedes subir al Teide, la cumbre más alta de España, o disfrutar de sus magníficas playas; en Lanzarote, lanzate a andar por la ruta de Cesar Manrique y refréscate en la Playa del Papagayo; la Graciosa es la isla más pequeña y cuenta con buenas playas; en Fuerteventura nada como calzarte las zapatillas y subirte al Volcán Caldero Hondo; en La Gomera puedes pasar un día entero conociendo el Parque Nacional del Garajonay y quedarte atónito observando su increíble paisaje; en La Palma puedes conocer la ciudad de la Palma o hacer otra ruta por los volcanes; en el Hierro, encontramos el Charco Azul, un capricho de la naturaleza en forma de piscina y en el que puedes bañarte mientras observas el mar.