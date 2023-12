Esto es lo que retiene Hacienda por los premios del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2024

Sorteo del Cupón Extra de navidad de la ONCE 2024

Tras pasar la resaca de la Lotería de Navidad 2023 y la desilusión de los muchos que no les ha tocado nada pero todavía tienen el gusanillo de la lotería, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) quiere que entres en el 2024 por todo lo alto con la celebración del Cupón Extra de Navidad, un sorteo en el que se ponen en juego 80 premios de 400.000 euros, la misma cuantía que El Gordo.

A pesar de que la Lotería de Navidad es bastante más cuantiosa en lo que se refiere a premios que el Extra de Navidad de la ONCE, no es motivo para desilusionarse dada los grandes cantidades de dinero reservadas en las diferentes categorías.

Más concretamente, además del mencionado premio principal, son 80 premios de 40.000 euros a los cupones que tengan el número del premio adicional y 80 premios de 20.000 euros a los boletos afortunados con el número afortunado con el segundo premio adicional.

A esta lista se suman un largo etcétera de premios -a las últimas cifras, aproximaciones y reintegros- hasta llegar a los 51 millones de euros destinados en este sorteo.

Retención de Hacienda en el Extra de Navidad de la ONCE 2024

De estos premios hay que tener en cuenta las retenciones de Hacienda. La Agencia Tributaria aplica el 20% de retención a los que superen los 40.000 euros. El resto están exentos de este impuesto, por lo que se cobrarán íntegramente.

En el caso de este Cupón Extra de Navidad de la ONCE, el primer premio es al que está sometido a esta tributación. De esta forma, de los 400.000 euros, una quinta parte va para la Agencia Tributaria. Las dudas pueden surgir con los de 40.000 euros. Al estar en el límite pero no sobrepasar esos 40.000 euros marcados por ley, también los recibirán exentos de impuestos.