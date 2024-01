Resultado del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2024

En breves momentos podrás conocer los resultados y los números premiados del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2024, el primer de todos los sorteos que la Organización Nacional de Ciegos Españoles tienen previstos en su calendario de este año y que llega con un primer premio de 400.000 euros.

Este 1 de enero no hay excusa para quedarse remoloneando en la cama por los estragos festivos de la Nochevieja. Y es que, además de esos 80 premios de 400.000 euros, se ponen en juego 80 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional, 80 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional y una larga cola de premios menores hasta alcanzar los 51 millones de euros en premios destinado en este sorteo de la ONCE.

El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2024 arranca a las 11:00 horas (horario peninsular) de hoy lunes 1 de enero. Una vez se conozcan los números afortunados, si has jugado por internet, el dinero se te ingresará automáticamente en tu cuenta virtual de Juegos ONCE. Por su parte, si se lo has comprado a un vendedor o lo has adquirido en un punto de venta autorizado, aquí puedes consultar cómo se pagan los premios.

Recuerda que Hacienda también participa en este Sorteo Extra de Navidad de la ONCE 2024 y siempre gana. El 20% de los premios de esta lotería que superen los 40.000 euros irán destinados a las arcas del Estado, tal y como marca la ley.

Nota: Los únicos resultados oficiales del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2024 son los que hace públicos JuegosONCE. El HuffPost no se responsabiliza de los fallos, errores o falta de información que puedan haber en este artículo.