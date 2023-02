¿Cuánto cobra Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’?

Esta semana se ha hecho pública una inesperada bomba televisiva. La presentadora y modelo Pilar Rubio ha fichado por Telemadrid para conducir un programa de humor y, aunque la madrileña de Torrejón de Ardoz se mostró feliz y entusiasmada con la nueva oportunidad que le había brindado la televisión autonómica, Rubio no se pronunció sobre su permanencia o salida de ‘El Hormiguero’.

Cabe recordar que la mujer de Sergio Ramos lleva colaborando en el espacio de ‘prime time’ de Antena 3 (Atresmedia) desde el año 2014 y su caché a lo largo de estos nueve años ha ido acomodándose hasta situarse entre uno de los más elevados del programa. Pero, ¿cuánto cobra Pilar Rubio por sus secciones en el programa de Motos?

"Alrededor de 30.000 euros" por aparición. Esa es la cantidad que fuentes del entorno televisivo han filtrado en varias ocasiones a diferentes medios de comunicación. Teniendo en cuenta que la presentadora a veces presentaba su sección varias veces por semana, la cifra que se ha embolsado Pilar Rubio por participar en el conocido programa de la hormigas ha sido casi millonaria.

Además, a su salario como colaboradora se le suman otros contratos por publicidad en redes sociales en su faceta como ‘influencer’ o cobros por posados en revistas que habrían llegado a costar a la prensa casi 2.000 euros por minuto.

Por el momento no ha trascendido cuánto cobrará en su nuevo proyecto, 'El Mejor', producido por Mega TV, ni si compaginará este trabajo con su participación en Antena 3. Lo que sí se sabe ya del formato es que a lo largo de ocho programas, comediantes, contadores de chistes y monologuistas competirán entre ellos para demostrar quién de todos es el mejor. Esto último lo decidirá un jurado compuesto por Esther Arroyo, Josema Yuste y Pablo Chiapella.

La propia cadena autonómica ha comunicado que el espacio estará codirigido por Melisa Moya y Jordi Rosell y que la intención del ‘talent’ es, entre otras cosas, “dar visibilidad a los cómicos de la Comunidad de Madrid”. “El programa es una ventana a este espacio donde pasar un buen rato con todos ellos. Un formato blanco con la misión de entretener y pasarlo bien”, concretan.

Por su parte, Pilar Rubio confiesa que “después de haber trabajado en cadenas generalistas y plataformas, a Telemadrid la he sentido siempre cerca”. “Estoy enamorada de mi Comunidad, la llevo siempre en el corazón y en la piel tatuada. Desde pequeña me ha acompañado Telemadrid. De hecho era muy fan de la sección de gastronomía de Madrid Directo. Yo quería descubrir cada día un restaurante nuevo de Madrid, me parecía el trabajo ideal”, compartía en el comunicado que anunciaba el nacimiento del nuevo proyecto.