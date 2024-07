Rakuten TV derriba barreras con el lanzamiento de We All Play, el documental sobre la inclusión de la comunidad LGBTQIA+ en el deporte

Rakuten TV, una de las principales plataformas europeas de Video On Demand, se enorgullece de presentar su última producción original: We All Play, un documental sin precedentes sobre la inclusión de la comunidad LGBTQAI+ en el deporte. Desde las inspiradoras historias de atletas que desafían todo tipo de obstáculos hasta los valientes relatos de aquellxs que han luchado por su derecho a competir en igualdad de condiciones, We All Play ofrece una mirada profunda y conmovedora sobre el poder transformador del deporte y la importancia de crear espacios verdaderamente inclusivos dentro de la comunidad deportiva.

El documental estará disponible en exclusiva y de forma gratuita en Rakuten TV en toda Europa, a partir del 18 de julio. Aunque el deporte suele representar ideales de igualdad, justicia, perseverancia, disciplina e integridad, resulta sorprendente que ser gay/lesbiana o transgender siga siendo un tabú abrumadoramente evidente en 2024. El 20% de las personas LGBTQIA+ se abstienen de participar en el deporte de élite debido a su orientación sexual y/o identidad de género.

En muchos deportes como el fútbol, la NBA, el tenis, la NFL o el rugby, hay un porcentaje muy pequeño de jugadorxs que declaran abiertamente su orientación sexual y la mayoría de las veces esta ocultación se debe al estigma que conlleva esta revelación: el acoso, la pérdida de patrocinios, las reacciones publicitarias y el impacto en la dinámica del equipo o en su afición siguen siendo cuestiones muy arraigadas. Aunque ha habido avances en el apoyo por parte de asociaciones y marcas, ¿es suficiente para lograr un cambio real? ¿Qué debe ocurrir para lograr una verdadera aceptación? Hay que afrontarlo en profundidad para encontrar la línea de falla y lograr un cambio positivo duradero.

We All Play se estrena en Rakuten TV justo antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024. El documental arroja luz sobre lxs deportistas que alzan la voz, las comunidades que los apoyan en la lucha dentro y fuera del campo y pretende combatir los prejuicios, la discriminación y promover la inclusión en el mundo del deporte.

En un viaje alrededor del mundo, este inspirador documental nos presenta por primera vez a deportistas de élite que comparten sus experiencias personales y profesionales. Por ese motivo, este documental gira en torno a la lucha contra la discriminación, con el objetivo principal de cambiar la mirada hacia la diversidad como un elemento de riqueza para el deporte y para la sociedad.

El documental está dirigido por el director español Pablo de la Chica -ganador de tres premios Goya de la Academia de cine española gracias a Blue & Malone: Casos imposibles (2021), Mamá (2022) y Aunque es de noche (2024)- y producido por Atlantika Films en colaboración con LACOproductora y Diario AS, con la participación de RTVE. Este documental es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la comunidad LGBTQIA+ en el deporte.

Algunxs de lxs principales talentxs que aparecen en el documental son:

Campbell Johnstone: Reconocido como el primer jugador de rugby All Black que hizo pública su homosexualidad, inspirando el cambio tanto dentro como fuera del campo.

Lola Gallardo: La destacada portera de fútbol abiertamente lesbiana del Atlético de Madrid comparte su experiencia única de aceptación en el mundo del deporte.

Javier Raya: El talentoso patinador artístico, cuyo camino hacia la aceptación ha servido de inspiración a muchos miembros de la comunidad LGBTQIA+.

Valentina Petrillo: La atleta transgénero que desafía todas las barreras en el atletismo, compartiendo su lucha y sus logros en la búsqueda de la inclusión.

Liz Carmouche: La luchadora de artes marciales mixtas que ha conquistado cinturones y corazones, desafiando estereotipos y abriendo puertas a la comunidad LGBTQIA+.

Michael Sam: El pionero del fútbol americano, que desafió cualquier tipo de cánones al ser el primer jugador abiertamente gay seleccionado en el draft de la NFL.

Víctor Gutiérrez: El destacado waterpolista y político que se convirtió en uno de los primeros deportistas españoles en salir del armario, abriendo el camino a la inclusión en el mundo del deporte.

Alejandra Jiménez: La valiente boxeadora mexicana, cuya historia de triunfo y lucha ha inspirado a innumerables personas de diversas comunidades

Joanna Harper: Científica y corredora de fondo, cuyos trabajos en el ámbito del deporte transgénero han contribuido notablemente al desarrollo del debate sobre la inclusión y la equidad.

"Estamos muy orgullosxs de estrenar We All Play como primer documental Original de 2024", declara Daniel Gilgado, Head of Originals de Rakuten TV. "Con Rakuten TV estamos comprometidxs a hacer nuestros Originales como una especie de "branded content”, que es capaz de difundir los valores de la compañía como el empoderamiento, la innovación y la diversidad. Este documental es un excelente ejemplo de cómo una película puede promover un cambio, y supone un hito más de nuestra línea editorial tras el lanzamiento de inspiradoras historias de diversidad en campos muy estereotipados, como las mujeres en el fútbol o el motociclismo."

"Las personas son lo que son más allá de su sexo, género, orientación sexual o cualquier diversidad, y aceptar y fomentar la diversidad y la inclusión es clave para dejar que estas prosperen, para no dejar a nadie atrás y para vivir en una sociedad justa y sostenible. Para superar los prejuicios y estigmas que nos separan de este objetivo, también necesitamos crear modelos diversos: para ello, las películas tienen una responsabilidad crucial en el contenido que transmiten. En Rakuten TV ponemos nuestro granito de arena para que la industria del entretenimiento sea más inclusiva. El contenido que producimos y distribuimos inspira a más de 150 millones de hogares en toda Europa: por eso nos comprometemos a promover una narrativa que refleje la complejidad de la sociedad y a centrarnos cada vez más en la igualdad de género y el impacto social para inspirar un cambio positivo y sostenible", declara Fabiana Cumia, Directora de Relaciones Públicas y ESG de Rakuten TV.

A partir del 18 de julio, We All Play se unirá a la colección de Rakuten Originals, que presenta contenidos originales, exclusivos y gratuitos de Rakuten TV en un total de 43 países de Europa, a través de historias de optimismo, empoderamiento y diversidad que reflejan el ADN de la compañía.