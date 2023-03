Una productora de Telecinco 'presta' trabajadores a RTVE

Las nuevas reglas de juego de Mediaset amenazan con asfixiar algunos de sus formatos, así como sus ideas y hasta su propia naturaleza. La espontaneidad descarada y salvaje del mundo Sálvame cada vez tiene menos cabida en la televisión ideal de la nueva cúpula formada por Borja Prado y Alessandro Salem. Lo saben en la planta noble, en las redacciones y, también, en su productora de cabecera. Es por ello que, en este contexto, La Fábrica de la Tele habría comenzado a buscar alternativas viables para dar salida a su trabajo y poder colocar a sus ‘personajes’ estrella, ahora vetados en la cadena.

Según han explicado fuentes de RTVE a El HuffPost, hace unos meses unos integrantes de La Fábrica de la Tele comentaron a un directivo del circuito catalán de la cadena la existencia de un formato que podría encajar en la parrilla de TVE. Sin embargo, a pesar de ser un atractivo late night, el ejecutivo no lo vio apropiado “por tratarse de una productora participada por Mediaset” y cuyos consejeros delegados -Óscar Cornejo y Adrián Madrid- se encuentran actualmente imputados a título individual en la polémica ‘Operación Deluxe’: una investigación policial sobre un presunto tráfico ilícito de información confidencial de varios famosos.

Es decir, la representación de RTVE consideró que no era ‘ético’ como servicio público vincularse a nivel empresarial con dicha entidad. Fuentes de la directiva ‘nacional’ de la Radiotelevisión han negado a este digital la existencia de reunión profesional alguna con La Fábrica de la Tele para la compra de este u otros formatos.

Sea como fuere, a comienzos de este año RTVE Catalunya anunció el estreno de un formato llamado ‘Latexou’ con Marc Giró como presentador y sin mencionar en sus presentaciones y notas de prensa a cargo de qué empresa corría la ‘coproducción’.

MINUTO DE BARRAS SL

Frente a este misterio, los créditos finales del late desvelaron en las primeras emisiones el nombre de la entidad en la que se había apoyado RTVE para sacar adelante el proyecto televisivo: Minuto de Barras SL. Una productora sin recorrido previo, sin ningún empleado registrado y administrada por el propio Marc Giró y su pareja, el conocido colaborador de televisión Santi Villas. Concretamente los mismos nombres a los que se les atribuye “la idea original” en el dossier del proyecto al que ha tenido acceso El HuffPost.

La marca no comenzó a tener actividad hasta el pasado mes de noviembre, pero según el Registro Mercantil de Huesca la compañía fue constituida por Villas hace catorce años -en 2009- con el exclusivo objeto de crear, producir y difundir formatos audiovisuales.

Con estos datos, aunque podría tratarse de una productora cualquiera, resulta curioso que en los agradecimientos finales de cada entrega destaquen como productores y realizadores de Minuto de Barras a personas que actualmente trabajan o mantienen vínculos laborales esporádicos con La Fábrica de la Tele. Al menos así lo indican fuentes de su entorno, sus perfiles de LinkedIn y en algunos casos hasta ellos mismos en conversación con este diario.

Marc Giró en 'LateXou' RTVE

La Fábrica de la Tele ha negado a este medio que exista “vinculación empresarial” alguna con el programa de Giró: “La Fábrica de la Tele no gana dinero con ese programa de ninguna de las maneras”, explican. De hecho, aseguran que no han participado en su producción y que no hay ningún trabajador de su empresa contratado para dicho espacio.

Sin embargo, El HuffPost ha podido encontrar hasta tres empleados con nombre y apellidos que en los créditos aparecen como personal de Minuto de Barras y que estarían vinculados también a la productora de cabecera de 'Sálvame'. Uno de los más llamativos es el caso de Miquel Ramells, actual director de Producción de La Fábrica de la Tele. En la última parte de ‘Latexou’ este aparecía como parte de la producción ejecutiva junto a Santi Villas.

Sobre su perfil en concreto la productora señala que está trabajando con Giró y Villas “por amistad” y por una relación que viene de largo. Según explican, la productora se creó para este proyecto y “necesitaban ayuda a nivel personal”. Estos serían los motivos que habrían llevado a Ramells a implicarse laboralmente con la hasta ahora desconocida productora.

Más allá del director de Producción hay otras dos personas que prestan sus servicios allí pero trabajan a su vez para la compañía de Óscar Cornejo y Adrián Madrid: Anna Gay y Sumiko Harada. La primera de ellas acumula más de once años de trayectoria en la compañía y la segunda fue contratada como auxiliar de producción hace tan solo dos meses.

Ampliar su alcance

Fuentes de primera mano han comentado a este medio que en RTVE habrían valorado la posibilidad de extender el formato presentado por Giró al plano nacional. Cabe destacar que, a pesar de que su coste ronda "los 30.000" euros por programa, la cuota de pantalla cosechada por el espacio se ha movido desde su estreno en enero entre un 2,6% y un 5,9% de share.

Una de las entregas contó con la inesperada presencia de Rocío Carrasco como invitada – una de las famosas excluidas de Mediaset- y solo fue seguido por 60.000 espectadores, registrando un escaso 4,9% de cuota.

Polémica con los trabajadores

Lo cierto es que su corto recorrido en emisión ha dado para mucho. Tanto es así que, según adelantó tvienes.com hace unos días, varios trabajadores de RTVE llevaron el pasado 24 de febrero una queja al Comité de Empresa “por el trato dispensado por algunos colaboradores de la productora Minuto de Barras, en especial, del director del programa Santiago Ramón Villas Ribau”.

Según expone el medio especializado en televisión, en la carta los empleados solicitaron que Villas “cese inmediatamente cualquier comportamiento intimidatorio y comentarios acusatorios o que pudieran ser interpretados como vejatorios, tanto por el tono empleado como por su contenido”, así como información sobre la productora Minuto de Barras.

El equipo habría pedido a la directiva catalana de RTVE que se les informe de “la experiencia previa en otros programas como realizadores y productores de contenidos televisivos, con detalle de los programas y cadena de emisión” y del “personal y puesto o cometido que cubre la productora en la producción de ‘LateXou'”. Además, quieren conocer “si algún trabajador o responsable del programa presta servicios en empresas del sector, afines a él o en programas de otras cadenas”.