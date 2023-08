Perro no come perro. La mesa está montada con un mantel plurinacional. Traen los cubiertos y los platos que dibujan un diseño para varios invitados, dejando comensales fuera del restaurante. Ahora toca esperar al metre que ofrezca el nuevo menú. Si gusta a los convidados llegará la comanda a la cocina, y si no es así… a buscar nuevos restaurantes.