Claves para entender lo que está pasando con la marea de pellets de plástico en Galicia

Las imágenes se suceden en las redes sociales en las últimas semanas: millones de pequeñas bolitas de plástico están plagando las playas de la costa de Galicia desde mediados de diciembre. ¿La razón? El vertido de varios contenedores de estos microplásticos conocidos como pellets provenientes del buque Toconao en aguas portuguesas.

Las asociaciones ecologistas de la comunidad, las primeras en alertar de la situación frente al silencio de la Xunta de Galicia, advierten de que se trata de una catástrofe ambiental que recuerda a la crisis del Prestige de hace 21 años. También denuncian que, como sucediera entonces, son las asociaciones junto a algunos ayuntamientos y voluntarios los que están limpiando como pueden, mayoritariamente con coladores, las playas. La tarea es especialmente difícil ya que estas diminutas bolitas se mezclan con la arena.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Para sorpresa de nadie, el vertido ha abierto una vía política y hasta judicial, con las diligencias abiertas por la Fiscalía, que ve "indicios de toxicidad", a diferencia de la Xunta. A poco más de un mes de las elecciones en Galicia, los pellets no sólo se han convertido en una amenaza medioambiental, sino también un arma electoral entre formaciones regionales y hasta con Moncloa, mientras la Xunta no ve necesario aumentar el nivel de alerta porque considera que "no son tóxicos".

Qué son los pellets

Los pellets son pequeñas bolitas de plástico, gránulos de menos de cinco milímetros elaborados con este material, que se utilizan para fabricar todo tipo de productos, habitualmente por inyección de plástico. El proceso consiste en calentar los pellets hasta fundirlos y la masa resultante se inyecta después en moldes.

Una voluntaria muestra un puñado de pellets en la playa de O Portiño (A Coruña) EFE

Normalmente los pellets de plástico —que no se deben confundir con los destinados a producir biocombustible— están compuestos de polietileno, polipropileno, poliestireno, cloruro de polivinilo o resinas sintéticas. Todavía no está claro el compuesto de los pellets que han llegado hasta Galicia.

Desde cuándo están apareciendo en las playas gallegas

Por ahora se sabe que el vertido se produjo a principios de diciembre y los primeros pellets se vieron en las costas gallegas a mediados de mes ya que, según publica elDiario.es, un servicio del 112 comunicó a Salvamento Marítimo el 13 de diciembre la presencia de unos sacos con pellets en Playa de Vilar en Ribeira. Según la Delegación del Gobierno en Galicia, el buque Toconao vertió al mar 26,3 toneladas de pellets de plástico.

La asociación Noia Limpa, una de las primeras en dar la voz de alarmar y organizar la recogida de estos residuos, publicó el 26 de diciembre en sus redes sociales las imágenes de miles de pellets en las zonas de Noia y Barbanza, iniciando un movimiento ciudadano.

Desde entonces los pellets se han expandido por toda la costa gallega, desde el sur de Vigo hasta la costa de A Mariña, en Lugo. Y, según el decreto de la Fiscalía, ya habrían tocado las costas de Portugal y Francia.

Qué riesgos presentan

Además de la suciedad y contaminación evidente de las playas y la costa, suponen un riesgo medioambiental añadido si vuelven al mar arrastrados por la corriente, algo de lo que ha alertado el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, Javier Mariñas, a la agencia EFE este lunes.

"El problema de los pellets es que son plásticos muy pequeñitos que los peces confunden con alimento", ha explicado Mariñas, que ha recordado que pueden terminar llegando al "consumo humano", y no duda en alertar de que si no se toman medidas la situación puede desembocar en una "catástrofe" absoluta.

Además, desde Greenpeace, que ha apuntado que también es fácil que las aves las ingieran al confundir estos microplásticos con "pequeños huevos".

Voluntarios recogiendo pellets con coladores en la plaza de A Lanzada (O Grove) EFE

Por su parte, desde la asociación ecologista Adega han señalado a EFE que "dada la naturaleza de estos materiales y su flotabilidad, resultaría más efectivo controlar su dispersión en el propio mar, antes de que arriben a la costa y se depositen en los arenales y en los bancos marisqueros". Por eso piden a la Xunta que active el nivel 2 de la fase de emergencia por contaminación para poder tener más medios para actuar.

Por ahora el gobierno autonómico descarta hacerlo ya que, según la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, los pellets "no son tóxicos ni peligrosos".

Qué hacer si encuentras pellets en una playa

Decenas de asociaciones y cientos de voluntarios se están organizando para recolectar los pellets y limpiar las playas pero, ¿qué hacer si te encuentras con estas bolas de plástico? Desde la Xunta han pedido a los ciudadanos que llamen al 112 para comunicarles la situación mientras que desde Noia Limpa han pedido que se envíen fotos para actualizar el mapa a tiempo real en el que recogen las zonas a las que va llegando el vertido.

Además, explican que si queremos limpiar los pellets que encontremos hay que utilizar utensilios de malla fina o un colador para evitar llevar restos orgánicos que perjudiquen a la fauna.

Una voluntaria con un colador en O Grove EFE

Los pellets entran en (pre)campaña electoral

Desde la Xunta culpan al Gobierno central por no haberles informado de forma correcta. El presidente autonómico y candidato del PP a las elecciones, Alfonso Rueda, asegura que no van a elevar el nivel de alerta, como reclaman el Estado, diversas formaciones y entidades medioambientales, salvo que reciban nueva información del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de ocultar datos.

Rueda también ha rechazado la tesis de Moncloa de que la Xunta llevase un mes al tanto del vertido, alegando que "la primera comunicación oficial que tenemos es del 3 de enero". Sin embargo, son tantas las críticas como las dudas del ejecutivo gallego. Su presidente ha admitido no saber qué hay en el mar o qué está por llegar, por lo que les "preocupa" no saber reaccionar, puesto que están limpiando "sin saber" qué hay en el agua.

Fuentes del entorno de Rueda aseguran que esta información la maneja Tráfico Marítimo y que la vicepresidenta tercera Teresa Ribera comunicó que la compartiría con la Xunta, como recoge Europa Press. Ambos han mantenido conversaciones en las últimas fechas y horas al respecto del vertido.

El Gobierno, por su parte, reconoce estar atado de pies y manos al tratarse de una competencia autonómica. El delegado en Galicia, Pedro Blanco ha asegurado que el Ejecutivo estaba a la espera de que la Xunta apretase 'el botón' (de ayuda), horas más tarde ha sido la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que ha salido al paso. En línea con el delegado, ha ofrecido a las autoridades regionales su "disponibilidad para ayudar", con equipos que "están preparados para responder tan pronto se solicite", como recuerda haber ofrecido a Rueda en sus contactos recientes.

Pero en el asunto hay más actores. Mientras desde Génova el PP se suma a las quejas de la Xunta por la "falta de información" y de "lealtad institucional" del Gobierno de Pedro Sánchez, en Vox vuelven a ir más allá. Según Santiago Abascal "la izquierda yo creo que se alegra de este tipo de desastres porque los utiliza políticamente, no tiene ningún escrúpulo".

Ana Pontón visitando una playa afectada en A Coruña EFE

Desde ese lado del espectro no se pierde de vista la cita del 18-F. La candidata del BNG, y según las encuestas la gran baza de la izquierda en Galicia, Ana Pontón, ha recurrido al 'Prestige' para valorar la gestión actual de la Xunta. "En lugar de ofrecer soluciones, esté repitiendo la marea de mentiras, manipulación e incompetencia" que ya utilizó en la catástrofe del 'Prestige' [...] Primero ocultando la marea de plástico y sin actuar ni poner medios" y, ahora, "intentando manipular la situación a través de los medios públicos", ha apuntado la líder del Bloque.

La Fiscalía toma medidas y advierte

En paralelo a la contienda política, ya empieza a colear la causa legal. Este lunes, la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias por la marea de pellets. Un paso más en una cuestión sobre la que ya había abierto expediente de seguimiento el pasado jueves 4.

En su decreto, como adelanta la Cadena SER, el Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher confirma que estos pequeños objetos "presentan indicios de toxicidad", un juicio que se presenta contrario al de la Xunta. El Ministerio Público añade que dichos pellets "no son biodegradables", "no pueden eliminarse" y "contribuyen" a la contaminación por microplásticos, constituyendo por ello su eliminación un “objetivo de la Unión Europea”.

Además, considera que el vertido ya no sólo afecta a la costa gallega, sino que se ha extendido hasta las de Portugal y Francia.

También por la vía judicial, Sumar ya estudia denunciar a la Xunta ante la Justicia, mientras que, añade EFE, la entidad Ecoloxistas en Acción ha adelantado que el martes presentará en los juzgados de Noia una denuncia contra la naviera propietaria del buque.