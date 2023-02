Luna llena de febrero: Esta es la mejor hora para ver la luna de nieve en 2023

MediaNews Group via Getty Images

Sí, mira arriba. Llega la 'luna de nieve' o, lo que es lo mismo, la luna llena de comienzos de febrero. Los amantes de los fenómenos astronómicos tienen un motivo para estar pendiente de los cielos este fin de semana.

Su nombre no viene de la ciencia sino de la tradición remota en Norteamérica. Los nativos americanos se servían de la astronomía como su particular brújula y para situar bien la luna llena de febrero, decidieron identificarla de este modo tan poético, diferenciándola de otros meses. Febrero, no en vano, es el mes de mayores nevadas en EEUU.

Este febrero de 2023, el acontecimiento llegará el domingo día 5, a las 19:28 horas, según apunta el Instituto Geográfico Nacional (IGN). A partir de esa hora podrá verse en todo su esplendor la siempre bella 'luna de nieve'.

El momento llegará poco después de que se produzca el llamado apogeo lunar, la situación de máxima distancia entre el satélite y la Tierra, que se establece en 406.466 kilómetros del planeta, como detalla National Geographic.

Por contra, habrá que esperar un par de semanas más para que tenga lugar el extremo opuesto, el perigeo, la distancia más corta, lo que se prevé para el domingo 19 y con una separación de 'solo' 358.258 kilómetros.

Quienes se la pierdan no tienen por qué rasgarse las vestiduras. La luna en su fase 'llena' se repetirá otras 12 veces durante el año Algo que facilitará que los amantes de la astronomía no tengan que sufrir las temperaturas gélidas para disfrutar de una imagen que solo se podrá ver 13 veces este año.