Ábalos rompe su silencio y contesta a María Jesús Montero: "Ya soy mayorcito. A mí las cosas se me dicen claritas"

Se ha convertido en uno de los nombres de la semana. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha visto relacionado con la explosión del llamado 'caso Koldo', por las mordidas que su exasesor Koldo García presuntamente se llevó por la venta de mascarillas durante la pandemia del covid.

Pero, después de sus breves declaraciones a los medios en el Congreso, Ábalos ha roto su silencio por completo en una entrevista publicada este sábado en El País.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tras preguntarle si tiene pensado dimitir, ha asegurado que su acusación "es política y mediática, ninguna judicial". Antes de contestar a las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Al contarle que le ha abierto la puerta de salida, Ábalos ha justificado que "no ha dicho eso". "Solo ha dicho que ella sabría lo que tiene que hacer", ha indicado en primer lugar.

"Yo no tengo por qué intuir las cosas. Yo he sido secretario de organización, ya soy mayorcito. A mí las cosas se me dicen claritas. Yo estoy siempre a disposición de mi partido. Yo siempre he defendido a mi partido, he sido leal", ha razonado.

El diputado socialista ha justificado que él no está "en nada en este caso". "Ya veremos cómo acaba esto. Me están pidiendo la dimisión por algo en lo que no figuro. Yo lo pensaré con mi partido, no voy a tomar una decisión solo", ha añadido.

Sobre su relación con Koldo, Ábalos ha justificado que al principio sí la tuvo, pero "con el tiempo se va enfriando". "Solo espero que pueda explicarlo. Ahora, hay algo que me llama la atención y es que no les han pedido fianza. Y es que, tal como dice el Tribunal de Cuentas, no hubo ningún quebranto para el Estado", ha explicado.