Alberto Garzón deja la dirección de Izquierda Unida y la primera línea de la política

Alberto Garzón, exministro de Consumo, deja la dirección de Izquierda Unida, según ha informado en una carta a la que ha tenido acceso El País. "No solo cederé el testigo dentro del Consejo de Ministros, sino que también cesaré mi responsabilidad como coordinador de Izquierda Unida", ha explicado a las bases de la organización integrada en Sumar.

"Se trata de una decisión muy meditada y que formaba parte de la hoja de ruta que personalmente asumí hace tiempo. He esperado a este momento para sincronizar mi decisión final con el cambio de fase política", ha argumentado quien fue una pieza clave en la unidad de la izquierda y la construcción del proyecto político de Unidas Podemos.

Garzón ya había anunciado hace meses que no formaría parte de la candidatura de Sumar en las elecciones generales del 23-J, también en un gesto muy poco frecuente en política, explicando que llegaba el tiempo de dar un paso atrás para que otros activos de la formación pudiesen demostrar su potencial.

"Es una decisión muy meditada que aspira a promover la renovación de las caras públicas que representan este necesario proyecto", aseguró a principios del pasado junio, apuntando a que "ahora que entramos en una nueva fase es el momento estupendo para dejar que otros compañeros y compañeras puedan aportar sus energías y conocimientos".

Alberto Garzón (IU) no irá en la candidatura de Yolanda Díaz el 23-J El coordinador federal de IU da un paso atrás para dejar espacio a nuevos perfiles, pero seguirá involucrado con Sumar.

Se abre una nueva etapa en IU: ¿y ahora qué?

Garzón no solo pone punto -¿y final?- a una etapa de 12 años como diputado en las Cortes, que se suman a su período como ministro de Consumo. Cuando cogió el testigo -aún- en la calle Olimpo, de la mano de Cayo Lara, se iniciaba una etapa ilusionante que acabaría marcada por la revolución política que dejó el 15-M condenando al bipartidismo y la construcción de Unidas Podemos. Las bases volvieron a darle la confianza a Garzón en 2021, cuando fue refrendado como coordinador federal de IU.

Ahora deberá abrirse un nuevo proceso, que necesariamente pasará por la convocatoria de la Asamblea Federal para elegir a una nueva o un nuevo dirigente. En su carta de despedida, ha hecho una reflexión sobre la unidad, la responsabilidad y exigencia de estar en primera línea de la política.

"Durante todos estos años he visto lo mejor y lo peor de la política, y ambas cosas me han atravesado implacablemente" Alberto Garzón, exministro de Consumo

En este sentido, a nadie se le escapa que en estos momentos todos los ojos están puestos en el futuro anuncio de quién integrará el futuro Consejo de Ministros. Si ya se preveía que Garzón no volvería a estar al frente de Consumo, era una incógnita quién podría ocupar la cuota de IU en Sumar -incluso si se ocupará-. En la quinielas resuena con fuerza la eurodiputada Sira Rego, integrada en Left, el eurogrupo de izquierdas.

"La militancia es muy sacrificada, y la primera línea de la política no es sino su versión exponencial. Durante todos estos años he visto lo mejor y lo peor de la política, y ambas cosas me han atravesado implacablemente. He empleado demasiado tiempo en tratar con gentes que no cuidan a sus semejantes y para los cuales la política es sólo una forma de aplastar al que piensa diferente", ha reflexionado Garzón. Uno de esos escasos políticos que saben que hay ocasiones en las que es bueno dar un paso atrás. En favor de los demás.