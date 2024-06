Almeida admite una filtración de datos sobre el novio de Ayuso desde su ayuntamiento 

Europa Press via Getty Images

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que se ha producido una filtración de los datos de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ha anunciado que investigará los accesos "indebidos" a la base de datos del Ayuntamiento.

Así ha respondido después de que la pareja de la presidenta haya interpuesto una denuncia por la filtración de sus datos en el Ayuntamiento, según fuentes del entorno de González Amador.

El alcalde ha subrayado su respeto al derecho que asiste a cualquier persona a presentar la reclamación que considere conveniente y ha asegurado que es "obvio" que se ha producido una filtración de datos que no deberían de ser públicos.

"Nosotros somos los primeros interesados en esclarecer quién ha accedido indebidamente a las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho un uso espurio y posiblemente ilegal de datos", ha confirmado.

Además, el primer edil ha mostrado su predisposición "total y absoluta" a colaborar en las investigaciones que se puedan abrir por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y esperan que la persona que haya cometido esta infracción reciba "el castigo legal y jurídico que corresponda".

Nadie en su gobierno ha dado "una orden ilegal"

"Permítame introducir una diferencia importante con la filtración de la Fiscalía General del Estado, que aquí no hay nadie del equipo de Gobierno que haya dado una orden ilegal como si se ha producido en la Fiscalía General", ha defendido el alcalde, porque ha señalado que "no era una simple contraposición de pareceres" sino que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, veía que "esa orden no se acomodaba a la legalidad".

De esta forma, ha diferenciado que el Ayuntamiento en este caso solo quiere "colaborar" para saber quién ha utilizado "indebidamente" datos que son del Ayuntamiento de Madrid y que tienen carácter confidencial.

"Es una persona que ha debido tener autorización para acceder a bases de datos del Ayuntamiento de Madrid", ha apostillado.

Almeida ha subrayado que si se ha cometido alguna actuación indebida lo llevarán a los tribunales aunque ha insistido en que todavía no han recibido ninguna notificación, aunque sí se ha presentado un escrito ante la Junta Municipal de Chamberí denunciado los hechos.

"El Ayuntamiento tiene que actuar para hacer respetar la legalidad vigente y hacer respetar la legalidad vigente (...) Nosotros estamos dispuestos, desde luego, a que se respete la legalidad y que si hay alguien que lo ha hecho, lo pague en el Ayuntamiento de Madrid", ha insistido el primer edil.

Por último, ha afirmado que el cargo del concejal presidente de Chamberí, Jaime González Taboada, no está en "entredicho" porque él no tiene "ningún tipo de responsabilidad y ha añadido que en caso de que concejales de Más Madrid hayan filtrado estos datos deberán dar "las explicaciones oportunas".

"No se puede culpar a nadie. Aquí tienen acceso concejales y funcionarios, pero si algún concejal de la oposición que además ha hecho exposición pública de que tenía conocimiento de esos documentos ha accedido a los mismos, supongo que será la primera persona interesada en decirle a los madrileños que no ha hecho absolutamente ninguna conducta irregular", ha concluido.