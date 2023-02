Andrea Levy desmiente tajante la leyenda urbana que circula sobre ella

Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, ha charlado distendidamente con David Andújar en la sección 'Prohibido hablar de política' de 'El HuffPost'.

Un encuentro que ha tenido lugar en el céntrico Mercado de Vallehermoso de la capital, donde Levy y Andújar se han dado una vuelta por los distintos puestos mientras conversaban sobre lo divino y lo humano. Todo, menos sobre política.

Y la dirigente del PP ha aprovechado para desmentir una leyenda urbana sobre ella. Ha sido cuando Andújar le ha preguntado cuál ha sido su época más "fiestera".

"¡Es que nunca he tenido una época fiestera!", ha reaccionado de inmediato Levy. "Estoy aquí para desmentirlo", agrega.

Levy no entiende "en qué momento alguien dijo eso", porque, dice, todas sus amigas "saben que la primera en recogerse e irse a casa" es ella. "¡Si es que a mí no me gusta una fiesta!", insiste.

"Este rumor llegó por algo, Andrea", comenta Andújar. "Pues no por mí", responde Levy, quien reconoce ser "muy rumbera" y que se anima "enseguida". "Pero vamos, yo soy de las doce en casa. Te lo juro que no alargo una noche jamás. Vamos, el que me haya visto... es que, para nada".

Levy cree que esa fama viene de "un prejuicio". "Porque yo iba a conciertos y a festivales y la gente se hace una imagen de que al que le gusta un concierto o un festival, es porque va a derrapar. Y yo, nada más lejos, en serio".

"Es más", añade, "te diré que no suelo beber mucho porque no me gusta. O sea, no soy de copas. De cerveza, de vino y tal... pero no soy de copas", explica.

"Quiero desmentir el rumor porque es infundado completamente", zanja.