Ayuso: "La próxima vez que me busque una pareja será una monja de clausura finlandesa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha vuelto a enfrentar este miércoles a la oposición con un Más Madrid que le ha reprochado su relación con Alberto González Amador, su pareja, imputado por un presunto delito de doble fraude fiscal y falsedad en documento mercantil.

La líder de Más Madrid en la cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, se ha referido al tema asegurando que "no es lo mismo ser la abogada de un defraudador que hacer de presidenta". "Señora Ayuso, ya sabemos que no tiene nada que ver Quirón Salud con Quirón Prevención. Igual que no tiene nada que ver el piso de abajo con el ático de arriba, aunque se parezcan y estén muy cerca", indicaba al respecto la de Más Madrid.

Así, ha indicado que "la próxima vez" que se busque una pareja pedirá "consulta" a la izquierda. "No sé si tendré que buscar una monja de clausura finlandesa, a ver si no me buscan una trama de alguna manera", ha ironizado entre risas.

Ayuso ha tachado también de un "insulto a la televisión pública" el fichaje de David Broncano y su programa 'La Resistencia' en TVE y ha asegurado que con el dinero que se desembolsará bastaría "para atender a 600 pacientes de ELA, todos los de la Comunidad de Madrid".