Ayuso lanza un guante a Illa: "¿Se pondrá con Puigdemont o se va a poner con Lambán?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un guante al primer secretario del PSC, Salvador Illa, y al PSOE en general en alusión a los resultados de las elecciones catalanas del pasado 12M. La dirigente del PP madrileño ha centrado su respuesta a la bancada del grupo socialista en la Cámara autonómica en recordar el apoyo electoral que tuvo la lista que encabezó en los comicios madrileños.

"Illa, menos lobos… 873.000 votos frente al 1,6 millones del PP en Madrid. La izquierda, en pura esencia, se ha hundido en Cataluña", ha indicado Ayuso durante su intervención, en referencia a los resultados que obtuvo el PSC como ganador de las catalanas, pero que son insuficientes para articular un Govern con mayoría absoluta- sin pactar con Comuns y ERC-.

En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha expuesto que "me habla de Cataluña como el gran ejemplo, se ha hundido… si es que se han hundido, no es que ustedes hayan triunfado…". Acto seguido, ha puesto el foco en que "no hay agua [en alusión a la grave sequía y los problemas de infraestructura hidráulica en Cataluña], impuestos, burocracia, ocupación, inseguridad", por lo que, a su juicio, "la izquierda, en pura esencia, se ha hundido en Cataluña".

Ayuso: "¿Qué van a hacer con la amnistía'"

De esta forma, Ayuso ha defendido que los populares madrileños cuentan con una mayor fuerza en la Asamblea y que, por tanto, no está dispuesta a recibir enseñanzas políticas de los socialistas:" ¿Sabe cuántos tiene este grupo parlamentario? 1.600.000. Y a esto le dice usted que es porque no triunfa el progreso, la convivencia… ¿De verdad que nos va a dar lecciones?".

También ha defendido la libertad de hablar sobre Cataluña en Madrid, para después lanzar una pregunta al PSOE: "Claro que hablamos de Cataluña, porque ustedes dan privilegios a los nacionalistas para comprarles. ¿Qué va a hacer con la amnistía?".

Ayuso ha planteado a la bancada socialista qué pasará con la pretensión del líder de Junts de concurrir a la investidura, al tiempo que ha dejado un guiño al expediente abierto al expresidente aragonés, Javier Lambán, quien se ausentó durante la votación de la ley de amnistía en el Senado: "¿Se pondrá con Puigdemont o se va a poner con Lambán? ¿Qué va a hacer usted? ¿Van a permitir un referéndum vinculante, que es lo que viene después para Puigdemont? ¿Van a seguir dándoles competencias para fabricar un nuevo país?".