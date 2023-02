Preguntan a Belarra por los que le acusan de promover la zoofilia: deja una frase que lo dice todo

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha reaccionado de forma muy expresiva al ser preguntada por ese bulo que afirma que la Ley de Protección Animal promueve la zoofilia.

En una entrevista con el Youtuber Rubén Hood, la líder de Podemos no ha podido evitar reírse al escuchar el tema. Luego, ha explicado: "Me río por no llorar, pero en realidad es un tema muy serio".

"Se ha producido en España por primera vez un golpe judicial al poder legislativo por parte de la derecha del Tribunal Constitucional impidiendo una votación en la sede de la soberanía popular y en realidad ha pasado bastante desapercibido y eso es un golpe a la democracia como nunca habíamos vivido", ha recordado.

"La ley de derechos animales quizá es la que ha tenido los bulos más psicodélicos, alucinantes, que hemos vivido en esta legislatura: desde que voy a prohibir los periquitos, los hámsters, esto de la zoofilia, que es una absoluta mentira... Creo que tiene mucho que ver con que estamos acertando en los avances", ha señalado Belarra.

Según ha apuntado, la gran mayoría de los españoles respalda proteger más a los animales: "No se trata de votar a un partido o a otro, la mayoría de la gente en España quiere proteger más a los animales y le parece que es una salvajada quemar vivo a un zorro, grabarlo y subirlo a Youtube y eso estaba despenalizado".

"Como en todos los partidos esto tiene respaldo masivo, lo único que les queda es atacarnos e inventarse afirmaciones que no están en la ley", se ha lamentado.