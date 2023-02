La candidata del PP en Castellón deja a Almeida con esta cara tras compararle así con Shakira

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vivido un momento muy surrealista, después de que Begoña Carrasco, candidata del PP en Castellón, le comparara con la artista colombiana Shakira.

"Querido alcalde, que me precio de conocer, es el alcalde de alcaldes. El alcalde de España. El gran José Luis Martínez-Almeida. Qué tuve la suerte de tener el pasado octubre en Castellón", ha explicado, durante su turno de intervención en la XXVI Interparlamentaria de los populares.

Begoña Carrasco ha defendido que Castellón es "una gran ciudad, pero una ciudad pequeñita". "Dónde se come el mejor arrocito. Competimos con la paella de Valencia, pero el arroz de Castellón no os lo perdáis", ha añadido.

La candidata del PP en Castellón ha vuelto a hablar sobre Almeida y tras asegurar que "tuvimos la suerte de tenerlo ahí", ha señalado que "para una ciudad pequeñita como la nuestra era como haber traído a una estrella del pop internacional".

"Era como si hubieran visto a Shakira. No me hacían tantas fotos desde la comunión y, además, el alcalde no tuvo que cambiar un Rolex por un Casio, ni tampoco un Ferrari por un Twingo para triunfar como Shakira. No tuvo que hacerlo porque con su saber hacer y su cercanía conquistamos a los castellonenses", ha detallado, provocando las risas de Almeida y de otros de los asistentes.