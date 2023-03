"Lo contrario a feminismo es ignorancia": las mejores proclamas que deja el 8M 

THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

En Madrid. En Barcelona. En Valencia. En Zaragoza. En Sevilla. Y así, en cada plaza de España. El feminismo ha salido a la calle para gritar por sus derechos en un 8M diferente, pero histórico.

Pese al clima de división que vivía el movimiento en las semanas previas y evidenciado en las disputas políticas en el Congreso, ha pesado más "lo esencial", como explicaban voces del PSOE. Centenares de miles de personas han salido a las calles para reivindicar más derechos y más igualdad social entre hombres y mujeres.

Muchos lo han hecho a voz en grito y otros tantos, 'armados' con carteles y pancartas reivindicativas, en muchos casos tirando de ingenio.

La capital ha sido el gran foco de atención con dos marchas diferenciadas y eslóganes también marcadamente diversos. Entre los 'gritos' incontables, "Abuela, vine a gritar lo que te hicieron callar", "No es no", "Si mirases por nuestros ojos gritarías igual" o "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca".

Una manifestante en la marcha del 8M en Madrid THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

Manifestación del 8M en Madrid Juan Carlos Lucas/NurPhoto via Getty Images)

En Barcelona, donde se han reunido cerca de 40.000 personas según la Guardia Urbana, la concentración ha deparado numerosos momentos reivindicativos, con reclamaciones como "Valientes ya somos, ahora queremos ser libres" o "Cuántos carteles se necesitan para entender que si no consiento es violación" o "No somos histéricas, es que nos están matando".

Momento de la manifestación del 8M en Barcelona (Photo by Cesc Maymo/Getty Images)

Otras de las proclamas en Barcelona Cesc Maymo/Getty Images)

Pero fuera de las dos grandes ciudades, España ha acogido innumerables citas feministas. Como en Sevilla, donde se han dejado ver pancartas y lemas como "Si es amor no duele" o "El futuro es feminista"

Manifestación en Sevilla por el 8M María José López / Europa Press

Desde Valencia se han podido leer proclamas como "Manolo esta noche te haces la cena solo", clásico de estas citas, o lemas más graves como "Que ser mujer no nos cueste la vida" o "El 8M yo salgo a la calle y tu te callas".

Manifestación en Valencia por el 8M Jorge Gil/Europa Press via Getty Images

Al otro lado de la Península, desde Santiago de Compostela, la lluvia no ha frenado la fuerza de la movilización. "Histéricas no, históricas", "De camino a casa quiero ser libre, no valiente" o "Ni esclavas ni heroínas, mujeres con derechos ya" han sido otros de los cánticos.

Manifestación en Santiago de Compostela por el 8M Cesar Arxina/Europa Press via Getty Images)

Desde Bilbao, que también a congregado a miles de manifestantes, se leían proclamas peculiares e irónicas como "Sufre, mamón, devuélveme a mis chicas" y otras como "El feminismo no ha matado a nadie; el machismo mata cada día".