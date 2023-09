Desconcierto en el PP: "Aznar le ha robado el golpe de efecto a Feijóo"

Europa Press via Getty Images

Génova maniobra para salvar de nuevo la autoridad y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. La dirección del PP no quiere que en la opinión pública se instale la idea de que el presidente del partido ha ido a rebufo de José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso al convocar para el próximo domingo 24 de septiembre una gran protesta en Madrid contra la ley de amnistía que el Gobierno estaría negociando con los partidos independentistas.

De hecho, barones del PP han confirmado a El HuffPost que Feijoo ya les planteó este lunes, en un encuentro posterior a la Junta Directiva Nacional, la posibilidad de agitar las calles. Habría sido un día antes de que el expresidente del gobierno, José María Aznar, le robara el foco pidiendo una movilización en repulsa de los acuerdos que Pedro Sánchez pueda alcanzar con Junts y ERC para hacer viable su investidura.

“Hay que decir de nuevo ¡Basta ya! España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación”, dijo Aznar, apropiándose del famoso lema en contra de ETA durante la inauguración del Campus FAES. Horas después, Díaz Ayuso también se descolgaba de Génova y anunciaba su presencia en la manifestación convocada en Barcelona por Societat Civil Catalana el próximo 8 de octubre para protestar contra la amnistía. "Ahí estaré", escribió la dirigente madrileña en Twitter.

¿Por qué, entonces, Feijóo se limitó el lunes a anunciar una ofensiva contra la amnistía con mociones en todos los parlamentos y ayuntamientos? Tal como contó este martes Pablo Montesinos en El HuffPost, la dirección nacional se había mostrado en un primer momento muy cauta ante 'el comodín' de la movilización ciudadana. “No podemos quemar ya todos los cartuchos, aún no sabemos con certeza qué está negociando el Ejecutivo, hasta dónde está dispuesto a llegar", señalaba un presidente autonómico a este diario.

Feijóo veía conveniente salir a las calle, pero pidió ir "paso a paso" y esperar a conocer el texto completo de la amnistía. Es decir, la dirección del PP planeaba una cosa y se apresuró a cambiar de guion después de que Ayuso y Aznar, una vez más, decidieran actuar por su cuenta. Al respecto, barones del PP lamentan que el expresidente del Gobierno le haya "robado" este "golpe de efecto" a Génova: "Ese anuncio tenía que haber sido de Feijóo" asegura un líder territorial.

Ni manifestación ni protesta: un "acto abierto"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una imagen de archivo. Tomas Alonso/Europa Press via Getty Images

El PP, no obstante, no habla de "manifestación" o "protesta", sino de “un acto del partido abierto, con discurso de Feijóo, previo a la investidura” del 26 y 27 de septiembre. “Un acto en la calle en defensa de la igualdad de los españoles”, resumen. El tipo de convocatoria evitaría también la tan temida reedición de la foto de Colón, puesto que Vox ha anunciado que no se sumará a ella si es un mero "acto del PP".

Algunos líderes populares ya han animado a la ciudadanía a sumarse a él. "Es imprescindible la movilización cívica para tratar de parar la operación de amnistía que se está diseñando por parte de Pedro Sánchez", ha reivindicado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien considera que lo único que se va a conseguir es llegar a un punto "de no retorno y quiebra del modelo constitucional del 78".

PSOE y Sumar, contra Feijóo: "Obedece a Aznar y Ayuso"

El PSOE, mientras, intenta desgastar a Feijóo tras esta decisión. "Se limita a hacer caso u obedecer a Aznar, Ayuso y compañía buscando la confrontación y el enfrentamiento entre ciudadanos", ha dicho el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

Por su parte, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido este miércoles durante la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso actuar con "absoluta serenidad" frente a "los intentos de desestabilización y llamamiento a la rebelión nacional del PP".

Las críticas también han llovido desde el espectro independentista. El 'president' de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonès ha "invitado" a Aznar y Ayuso a "salir de la cueva del autoritarismo y de la España negra", y les ha acusado de "intentar presionar desde las calles, antidemocráticamente, lo que en Cataluña nunca ganarán en las urnas". Aragonès ha añadido que la amnistía es "inevitable", y que es precisamente la actitud del expresidente y presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho que "muchos catalanes abracen la causa independentista".