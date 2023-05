Uno de cada diez alumnos de Primaria sufre acoso escolar y el 93% no sabe qué hacer si lo presencia

Familias, alumnado y docentes perciben como muy positiva la convivencia escolar en los centros de Primaria de España, aunque en ellos sí se registra "cierto grado de conflictividad", sobre todo conductas que entorpecen el desarrollo de las clases, y un 9,5 % de sus estudiantes afirma haberse sentido acosado.

Son conclusiones del estudio estatal sobre la convivencia escolar en colegios de primaria (6-12 años), presentado en el Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar que ha presidido la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

El objetivo del estudio, dirigido por el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) Juan Carlos Torrego, es tener un diagnóstico de la situación de la convivencia escolar en primaria a partir de una encuesta a 37.333 participantes (70 % alumnos, 19 % familias, 8 % profesores, 2 % equipos directivos y 1 % orientadores).

La convivencia escolar tiene una gran incidencia en la calidad de los aprendizajes, en el bienestar, en el clima o, entre otras muchas cuestiones, en los procesos comunicativos.

El alumnado es el que hace una mayor valoración global de la convivencia, 9,24 puntos sobre diez, siendo los profesores y los orientadores -los más implicados en la gestión de la convivencia diaria- quienes tienen una percepción un poco más baja, aunque también muy positiva, de la convivencia del centro (8,19 puntos).

Los conflictos que más abundan, según el alumnado, tienen que ver con la disrupción en el aula (interrupciones constantes, el ruido de fondo permanente, el levantarse a destiempo, el hablar cuando explica el profesor, etc.) y con molestias entre compañeros.

Así está en acoso

El 9,5 % del alumnado indica que sí ha padecido acoso, frente al 90,5 % que no lo sufre. Además, un 9,20 % ha sido víctima de ciberacoso.

Al preguntar al alumnado si ha acosado o ciberacosado alguna vez a alguien, responde afirmativamente un 4,58% y un 4,62%, respectivamente.

Es decir, el porcentaje de alumnado que percibe acoso es el doble del alumnado que considera estar acosando.

"La diferencia entre estos datos puede deberse, por un lado, a la falta de reconocimiento de la responsabilidad por parte de los acosadores, que no son conscientes de estar haciendo daño o hiriendo la dignidad de sus compañeros y, por otro lado, a que un mismo alumno pueda ser acosador/ciberacosador de más de un compañero, aspecto que también podría explicar la discrepancia entre ambos datos", señala la investigación.

Aunque el dato en este estudio sea menor a otras investigaciones, el estudio destaca la necesidad de revisar el abordaje que se está dando desde los centros a esta cuestión en materia de medidas específicas (correctoras, restaurativas, círculos de convivencia, estructuras de alumnos ayudantes, etc.)".

Subraya también el dato de que un 10,6 % del alumnado de la muestra señala haber sido testigo de una situación de acoso. Ante la pregunta que se hace al conjunto del alumnado sobre cómo actuarían en una situación de acoso, se encuentra que la mayoría actuarían “comunicándoselo al profesorado” (43,4 %).

Cuando se pregunta al 90,5 % del alumno que no ha sido acosado acerca de qué ha hecho si ha presenciado una situación de acoso, un 30,9% dice que se lo comunicó a un docente, un 20,1 % a la familia y un 14,8 % a un compañero, datos que apuntan al "importante papel que tiene el profesorado como persona de confianza en el centro, y cómo el círculo más cercano de amistades se convierte en las personas de referencia a las que acudir" ante el posible acoso de un compañero.

Dentro de las familias, el 7,7 % afirma que cree que su hijo sí ha sido acosado frente al 84,6 % que responde que “no”.

Por tanto, casi el 93% de alumnos de Primaria testigos de bullying no supo qué hacer al presenciar el acoso, añade in informe. El 92,82% de los alumnos de Primaria que han presenciado una situación de acoso escolar no ha sabido qué hacer, mientras que el 69% no le comunicó a un profesor que había sido testigo de bullying y el 79,83% no se lo dijo a su familia.

Los profesores hablan

La puntuación media del profesorado es de ocho puntos sobre diez y muestra una buena convivencia escolar y ausencia de conflictos.

Los problemas más habituales, sin ser puntuaciones muy altas, son la disrupción en el aula y las faltas de respeto.

Respecto a la opinión de los equipos de orientación, la estadística (7,83 puntos sobre diez) refleja una buena convivencia y ausencia de conflictos, pero de todos los colectivos, es el que considera que se producen más dificultades en los colegios y que tienen que ver con la disrupción, la pérdida de tiempo en clase, las faltas de respeto y peleas, aunque su frecuencia "no es muy alta".

Abusos sexuales

En el análisis realizado sobre la percepción del abuso sexual infantil, el trabajo observa que el profesorado, equipos directivos y orientadores consideran que es una realidad inexistente en sus centros.

"Aunque es difícil saber cuál es la frecuencia real del problema, Save the Children manifiesta que, en Europa, entre un 14 %-28 % de las niñas y un 4 %-12 % de los niños han sufrido abuso sexual en su infancia, lo que podría hacernos pensar que es una realidad muy invisibilizada", destaca el informe.

Entre los obstáculos a la convivencia y acorde a la perspectiva del alumnado, los menos frecuentes son el miedo a acudir al colegio, el aislamiento social de compañeros o el vandalismo con deterioro de material, mientras que entre las más habituales figuran la “molestia entre compañeros que genera la necesidad de petición de ayuda”; “la defensa pacífica ante compañeros que se meten con uno” y “hablar mucho en clase interrumpiendo al profesorado”.