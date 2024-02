José Luis Ábalos: el aúpe de Sánchez al que el PSOE quiere ver caer

“En el PSOE le quieren fuera”. Así comenta una fuente de la alta dirección del PSOE a El HuffPost la situación dentro del partido tras el estallido del 'caso Koldo'. "Hay presión, veremos", añaden fuentes en la directiva socialista reaccionando a las palabras que este viernes indicaban Margarita Robles y María Jesús Montero.

Dan por hecho su salida, pero esperan que sea él el que de el paso. Pese a todo, claro ha sido el caso de la ‘número dos’ del PSOE: “Yo sé lo que haría y usted sabe lo que yo haría”, indicaba María Jesús Montero a un periodista en una rueda de prensa.

Tal y como ha publicado El HuffPost este sábado, el entorno de Sánchez explica que actuará “con firmeza” cuando se tengan todos los datos encima de la mesa. Una cuestión que no exime a que los socialistas a través del Gobierno le presionen para que sea él el que dimita.

“Las elecciones, lo de la amnistía que nunca acaba y ahora esto”, se desahogaba un importante dirigente socialista, en conversación informal con este diario, que remataba: “Que la semana acabe ya… hay que recuperar el pulso a través del Consejo de Ministros, con la aprobación de medidas progresistas”.

El PSOE valenciano niega que sea el fin de Sánchez

A su vez, Ábalos es uno de los hombres fuertes del PSPV, donde ha ido alcanzando con los años poder orgánico, llegando a imponer nombres en las listas al Congreso y liderado una de las familias políticas de los socialistas valencianos. Sin embargo, fuentes consultadas en el PSOE valenciano dudan que esto sea el fin de Ábalos.

“Entiende que la política consiste en la lealtad. Tiene a gente muy leal y profesa mucha lealtad a los suyos. Siempre está ahí, aunque su influencia sea mayor o peor. Los suyos cuidan muy bien de él y él cuida muy bien de los suyos. Igual me equivoco, pero no pasará nada. Lo veremos en el congreso del PSPV ahora con Diana Morant donde exigirá su cuota, aunque decrezca de un 45% a un 10%, con gente como el alcalde de Almussafes, Toni González”, explican las citadas fuentes sin olvidar a Álvaro Soler, su candidato como barón.

En el aire su implicación

Una conversación entre dos empresarios implicados en el caso del supuesto cobro de comisiones en la compra de mascarillas salpica al exministro José Luis Ábalos, según ha publicado la Cadena SER, que ha tenido acceso a información contenida en el sumario.

Se trata de un diálogo entre Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche que data del pasado mes de diciembre. En la conversación, hablan de las comisiones por los contratos del Ministerio de Transportes cuando Cueto le dice a Rotaeche: "Esto era un favor que le estaban pidiendo tu vecino (en referencia a Koldo García)... él y su exjefe (en alusión a Ábalos según la investigación)... y parece que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio".

Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, sabría que estaba siendo investigado por presunta corrupción en la compra de mascarillas al menos 17 días antes de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil, según desveló este viernes en exclusiva El Confidencial.

Tal y como recoge el medio, que ha tenido acceso a un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, García envió el pasado 3 de febrero un mensaje a otra de las personas investigadas del que se puede extraer que estaba al tanto de lo que podía suceder: "Que no se preocupe, lo sé todo", escribió. El texto tenía como objetivo tranquilizar al empresario Rogelio Pujalte, quien trataba de convencer al asesor de que evitara el uso de la aplicación Telegram para hablar por teléfono.

El PP aprieta

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha apuntado este viernes directamnete al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como "máximo responsable" en la trama sobre mascarillas que ha bautizado como "caso Ábalos" y ha anunciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso la próxima semana para exigir "responsabilidades" en el ámbito político. Dicho esto, ha dejado abierta la puerta a solicitar comisiones de investigación en los Parlamentos de Baleares y Canarias como pide Vox y también en el Congreso y el Senado, aunque ha apelado a la calma porque solo conocen "la punta del iceberg".

"Necesitamos explicaciones y volvemos a exigirlas", ha anunciado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP el pasado viernes, donde ha vuelto a exigir también la dimisión como diputado del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que sigue ocupando un escaño en el Congreso.

Gamarra ha recalcado que aún no se conocen las razones por las que Sánchez cesó a Ábalos en julio de 2021 y lo ha vinculado con las informaciones que se están conociendo sobre esta presunta trama de compra de mascarillas con cobro de comisiones. "Lo que está claro es que, si conocía aquello, es responsable de haberlo tapado durante muchísimo tiempo y no sólo de haberlo tapado, de no haberlo denunciado", ha apostillado.

Al ser preguntada si el PP apoyará comisiones de investigación en los Parlamentos de Baleares o Canarias tras las informaciones sobre los contratos de los gobiernos socialistas de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres como reclama Vox, Gamarra no ha descartado ninguna iniciativa parlamentaria. También ha dejado la puerta abierta a pedir comisiones de investigación en Las Cortes.

"El Partido Popular va a analizar todas (las iniciativas), pero reitero tenemos muy claro que estamos en la punta del iceberg y que todavía nos queda mucha información por conocer", ha declarado Gamarra, para añadir que en los próximos días su formación "tendrá mucho más criterio" y "más conclusiones" para estudiar esas iniciativas de "exigencia de responsabilidades".