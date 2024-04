El Consejo de Europa lanza una alerta por las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez

Europa Press via Getty Images

La Plataforma para la Protección de Periodistas vinculada al Consejo de Europa ha lanzado una alerta por las amenazas contra profesionales de la información por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según señala El País, la alerta es de nivel 2 y se produce por “actos de intimidación y acoso” a diferentes periodistas que investigan el presunto fraude fiscal cometido por la actual pareja de la presidenta madrileña durante los años 2020 y 2021.

La alerta se basa en los mensajes que Miguel Ángel Rodríguez envió a una periodista de Eldiario.es, en los que advertía de que iba a "triturar" el medio en el que trabajaba, y también en la difusión de los imágenes y los datos personales de dos periodistas de El País que estaban trabajando en los alrededores de la vivienda de Ayuso y su pareja. El gabinete de la presidenta acusó falsamente a estos dos periodistas de estar "acosando a vecinos y niños" para obtener información y de intentar acceder a la vivienda.

Sobre el primer caso, Rodríguez aseguró que se trataba de una conversación informal entre dos personas que se conocen y hay cierto grado de complicidad. Sobre el segundo caso, Miguel Ángel Rodríguez reiteraba sus acusaciones. "Estaban acosando a menores, entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran. Eso no se hace. Eso no es periodismo. Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más (...) Intentaron entrar dos señores con la capucha del abrigo puesta alegando que eran técnicos de calefacción. Y que tenían que subir al piso, que no es de la presidenta, para arreglarla", contaba en una entrevista en El Mundo.

La Plataforma para la Protección de Periodistas pide ahora a España, miembro del Consejo de Europa, que investigue el caso y responda sobre las actuaciones que ha emprendido tras la alerta, emitida el 28 de marzo. En la nota que activa la alerta, la plataforma indica que espera respuesta como máximo el 28 de junio.

En el año 2015, el Consejo Europeo creaba la Plataforma de Periodistas junto a varias organizaciones profesionales y entidades especializadas. Dicho consejo está formado por 46 países (España, entre ellos desde 1977), y no tiene la capacidad de monitorizar las amenazas a la libertad de prensa en sus países miembros. En su lugar, son las entidades colaboradoras las que gestionan las alertas de la plataforma.