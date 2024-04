El equipo de Ayuso volvió a mentir sobre Alberto González: no había permisos para hacer las obras

El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mintió cuando fue preguntado por este medio el pasado 16 de marzo acerca de la paralización de las obras que su pareja, Alberto González Amador, estaba realizando en el hogar que comparten.

En aquel entonces, sobre el cese de actividad, respondían por Alberto González Amador asegurando que "cambió de contratista y tuvo que volver a pedir permisos". No obstante, tal y como publicó entonces El HuffPost y amplía hoy El País, no consta ninguna otra licencia en los tres sistemas del Ayuntamiento.

De hecho, la Comunidad de Madrid, que en esta ocasión sí respondía por un ciudadano particular, explicaba que no podía hacer una obra sin licencia y que les parecía "imposible" que no estuviera disponible en ningún registro del Ayuntamiento de Madrid. "Te han informado mal", llegaban a decir.

No obstante, este medio volvió a contrastar la información y comprobó de nuevo que no constaba en ningún lugar.

Tras volver a contrastar la información, el equipo de la presidenta regional explicaba que Alberto González Amador "firmó todo lo que las constructoras le dijeron que había que firmar" y explicaban "que está todo en orden".

Siguió las obras sin nuevos permisos y pese a la paralización

La pareja de Isabel Díaz Ayuso compró la vivienda tras cometer un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros, que ha sido admitido por su abogado. Apenas unos días después, el 4 de agosto, informaba al Ayuntamiento de Madrid de que iba a realizar una reforma en la vivienda, y que, tal y como fue desvelado en exclusiva por El HuffPost, fue paralizada y/o cesada por los técnicos del Ayuntamiento en dos ocasiones. La primera de ellas fue el 2 de noviembre de 2022 y la segunda el 13 de diciembre de 2022.

La primera orden de cese del Ayuntamiento fue firmada el 2 de noviembre de 2022 por tres altos cargos, entre ellos un concejal que fue apartado de su cargo y, según ha publicado eldiario.es, soportó presiones para permitir la reforma.

Justo antes de este cese de actividad, las obras causaron una inundación de aguas fecales en un restaurante del bajo del edificio.

Con la nueva orden, del 13 de diciembre de 2022 que también fue desvelado por este medio, González Amador continuó con las obras sin un nuevo permiso. De hecho, las obras continuaron hasta bien entrado el 2023. Por ejemplo, hay un documento aportado por un vecino afectado por la obra que explica que el 29 de diciembre la reforma seguía en marcha. De hecho, el perito confirmó que el piso estaba en obras y que la causa de una nueva inundación se debía a la reforma gracias a la “pérdida de agua de tuberías” en esta vivienda, “que está en obras”.

De hecho, esa Navidad, el restaurante sufrió una nueva inundación, ahora de agua corriente, que incluso cayó a varios comensales durante la cena y que afectaron a los salones de varios vecinos. El negocio entró en bancarrota y tuvo que cerrar.

Según el citado medio, pese a las dos órdenes de cese, en SIGSA no figura ningún expediente de sanción a pesar de que la normativa del Ayuntamiento califica como muy grave “la presentación de declaraciones responsables o solicitudes de licencias que incluyan documentación falsa, o que omitan datos o información de carácter esencial”. Esta infracción prescribe a los tres años y conlleva una sanción de hasta 3.000 euros.