El Gobierno de Ayuso busca voluntarios: temor ante la falta de ambulancias el día 22 por una oposición

El Summa 112 busca el mayor número de voluntarios posibles para que conduzcan las ambulancias madrileñas el próximo 22 de marzo ya que gran parte de la plantilla se presentará a la oposición para técnicos de emergencias. En Madrid, fruto de las políticas, se espera una afluencia masiva por parte del personal ya que el 97% los conductores son interinos. Una cuestión que anima a muchos a buscar una plaza fija.

Por ello, el Summa 112 apela al voluntariado "en aras al compañerismo" por la situación sobrevenida que se puede dar el día 22.

Ese viernes se va a celebrar la última puebla para conseguir alguna de las 515 plazas. No obstante, 1944 personas se presentarán a examen. Además, en el turno de promoción interna se ofertan 42 plazas y se han presentado 43 personas.

“Solicitamos que todos aquellos profesionales de todas las categorías que se encuentran habilitados para la conducción, así como que tengan los conocimientos y habilitación necesaria para la cobertura de CCU, procedan a apuntarse a la plataforma Participa estas dos próxima semanas”, indicaban desde el servicio de la Comunidad de Madrid.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, restaba gravedad a la situación y pedía “tranquilidad” ante la situación sobrevenida asegurando que “se está preparando todas las medidas para tratar de garantizar el servicio con total normalidad”.

“Lógicamente, los trabajadores tienen el derecho de poder participar en ese proceso selectivo y, por tanto, a través de aquellas personas o que bien no participan, o que prestan el servicio en otros ámbitos, pues lo que el Summa está haciendo es la reorganización necesaria, como no puede ser de otra manera, para que los servicios que presta tan importantes se puedan garantizar y se puedan realizar”, indicaba.

“Me consta que ya está trabajando para que todos los servicios que realiza, tanto de emergencias como de ambulancias programadas, se puedan realizar con absoluta normalidad y que, por tanto, los ciudadanos no tienen que tener ningún reparo, ningún miedo en que van a ser perfectamente atendidos”, explicaba.

La Consejería de Sanidad tiene puesta en marcha desde hace cuatro años una bolsa de trabajo en el que diferentes perfiles se apuntan para prestar servicio en horarios especiales, festivos o guardias “en función de la necesidad de servicio”. Una cuestión que es “pura y eminentemente de carácter voluntario”.

Además, el departamento asegura que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pondrá en marcha “los recursos que sean precisos” para garantizar el derecho de examen de los trabajadores aunque sea necesario contratar a personal ese día y pedir ayuda a otras entidades como la Cruz Roja.

La oposición critica la falta de previsión

"La situación de vacío asistencial que genera el examen de los técnicos de emergencias, al haber un 97% de interinos en la plantilla es el ejemplo paradigmático de la gestión de la sanidad que hace el PP. Poco les importa que sea un servicio esencial, que sea imprescindible que esos servicios tengan una planificación razonable a medio-largo plazo o el daño al servicio que hace ese nivel de precarización laboral. Décadas de gestión basada en el pan para hoy y hambre para mañana producen estos absolutos disparates. No es la única categoría profesional en la que ha pasado esto: con todos los profesionales sanitarios el PP ha hecho lo mismo", indica Marta Carmona, diputada de Más Madrid en la Asamblea en declaraciones a 'El HuffPost'.

Señala que es habitual ver en la región a "plantillas basadas en personal eventual, confiando en que los trabajadores "por vocación" aguantarán años y años de encadenar contratos mensuales". "Cuando hemos llegado a una situación de crisis porque faltan profesionales en muchas categorías el Gobierno llora diciendo que no tiene profesionales, como si mantener plantillas con más de un 90% de eventuales no hubiera generado una fuga irreparable de trabajadores que han preferido irse a lugares donde se les trataba mejor", explica al respecto criticando que el PP "no es consciente de que gestiona servicios públicos" y que es necesario que para que se cumpla el servicio público es necesario "dar un servicio de calidad a los ciudadanos" en el que "hay que tratar con dignidad a los trabajadores".

"Esto es el Madrid de Ayuso", resume el portavoz del PSOE en Madrid, Juan Lobato, en declaraciones también a este medio quejándose de que "profesionales sanitarios que se dedican a hacer maravillosamente su trabajo, pero que no se dedican a conducir ambulancias se encuentran con que Ayuso les pide que se pongan a conducir ambulancias porque no hay personal".

"Los hechos tienen consecuencias y cuando el Madrid de Ayuso es la última comunidad en inversión en sanidad público. A Ayuso le da igual pedir a un médico o enfermero que se pongan a conducir una ambulancia o un coche de Fórmula 1 del Gran Premio de Madrid. Esto es hoy el Madrid de Ayuso", se queja el también senador.