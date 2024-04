El PNV gana por 27.000 votos a Bildu y podría gobernar con el apoyo del PSOE 

El PNV sigue siendo la fuerza imbatible del País Vasco. Los jeltzales se han impuesto este domingo en las elecciones en Euskadi celebradas este domingo 21 de abril, las más reñidas que se recuerdan en democracia. Pese a que las encuestas auguraban un vuelco electoral a favor de Bildu, lo que hubiera sido la primera victoria electoral en la región de los abertzales, el candidato Imanol Pradales ha logrado mantener a su formación como el partido hegemónico, ganando en votos y empatando por la primera plaza en escaños.

Al 99.50% escrutado, el PNV ha logrado 27 escaños y 368.000 votos, los mismos representantes que Bildu pero 27.000 votos más. Eso sí, Pradales ha empeorado el resultado de Urkullu en 2020, al bajar de 31 escaños a 27. Pese al retroceso, es prácticamente seguro que el PNV controlará la lehendakaritza al sumar mayoría absoluta con el PSOE, la fuerza en la que se ha apoyado durante la anterior legislatura. De esta manera, Pradales se convertirá en junio, a sus 49 años cumplidos este domingo, en el octavo lehendakari de la historia.

"El PNV ha ganado estas elecciones", ha subrayado Ortuzar en una comparecencia en la sede del PNV en Bilbao tras los resultados. Pradales, por su parte, ha destacado: "Daré todo por Euskadi, todos los días".

PERFIL: Imanol Pradales, el 'timonel' vasco con ocho apellidos españoles que apunta a lehendakari

Bildu se ha quedado a muy poco de la 'machada'. La formación abertzale, que soñaba con hacer historia y ganar por primera vez las elecciones en el País Vasco, ha logrado una súbita subida de seis escaños con respecto a los comicios de 2020 y ha empatado en número de representantes con el PNV. Ha sido también la fuerza más votada en dos de las tres provincias de Euskadi: Guipúzcoa y Álava.

Paradójicamente, en un momento en el que la independencia se queda en mínimos en el País Vasco, las dos fuerzas soberanistas consiguen su mejor resultado electoral. PNV y Bildu suman 54 escaños, el 72% del total. Y en votos, el 67%. Mientras, fuerzas estatales como PSOE y PP se mantienen en un segundo plano.

Y eso que los socialistas se resarcen de su desastre en las gallegas y se da un respiro al lograr dos escaños más en estos comicios. La erosión producida por la ley de amnistía en un contexto nacional no pasa factura en Euskadi y los socialistas, con Eneko Andueza como candidato, también ganan 24.000 votos. Una buena noticia para Pedro Sánchez a tres semanas de las elecciones catalanas, donde los socialistas aspiran a un decisivo triunfo electoral. Además, muy probablemente, volverá a ser aliado de Pradales en el nuevo gobierno del País Vasco haciendo valer sus 12 representantes para lograr la mayoría absoluta.

Visiblemente contento, Andueza ha valorado haber obtenido "un extraordinario resultado" gracias a esos dos escaños más y ha anunciado que los socialistas vascos decidirán "con responsabilidad" para "responder a la mayoría de la sociedad vasca que quiere una política que se olvide de mitos y de aventuras".

[Pactómetro: ¿reeditarán PNV y PSE el Gobierno? ¿Qué pasará con EH Bildu?]

Sensaciones agridulces en el PP

Mientras, el PP se contenta con la subida de un escaño en Álava, lo que le deja con siete representantes, su tercer peor registro en unos comicios en Euskadi. Lejos quedan los 19 escaños de Jaime Mayor Oreja en 2001 o los 16 de Carlos Iturgaiz en 1998. El ascenso imparable del PP con Alberto Núñez Feijóo en las andaluzas o las gallegas no encuentra respuesta entre el electorado vasco, una asignatura pendiente para Génova.

“Salvamos la noche y a medias", asegura un barón territorial a El HuffPost tras conocer el recuento definitivo. “No ha sido nuestra mejor noche. La prioridad son catalanas, dónde vamos a subir mucho, y principalmente europeas”, señala.

Otros barones del PP lamentan que el "mensaje" de su partido no cale en País Vasco. “Lo más relevante es que el PSOE suba, después de todo. Hemos tenido una campaña desinflada”, asegura otro.

La sensación general entre los barones del PP es que sorprende el resultado del PSE y que Vox mantenga el escaño, más allá de que Bildu "esté ya blanqueada completamente". "Si el PSOE apoya al PNV con los mismos escaños que Bildu, eso no lo olvidarán los abertzales y le harán putadas a Sánchez en el Congreso", augura uno.

El PP aspiraba a 'robarle' a Vox su escaño por Álava, pero los de Abascal mantienen su representación pese a que las encuestas lo ponían en duda. De hecho, Vox ha ganado en estos comicios unos 500 votos en esta provincia con respecto a 2020, apoyos decisivos para sobrevivir tras la debacle en las generales y en las gallegas. Abascal, elegido en enero como presidente de Vox para los próximos cinco años, toma aire tras una cadena de fracasos que habían puesto en duda su liderazgo.

Sumar sobrevive; Podemos desaparece

Todo lo contrario ocurre en Sumar y Podemos, donde los desastres no dejan de sucederse. La fuerza de Yolanda Díaz salva por la mínima la contienda al conseguir un escaño en Álava, provincia en la que el cabeza de lista era Jon Hernández Hidalgo y no su candidata a lehendakari, Alba García. Mientras, Podemos desaparece de otro parlamento autonómico al quedarse fuera tras sumar seis escaños en 2020. Los de Miren Gorrotxategi han perdido casi el 60% de votos en estos comicios y acentúan la debacle de Podemos desde las autonómicas y municipales del pasado año. Un mal augurio a las puertas de las elecciones europeas del 9 de junio, donde la fuerza morada se juega el 'ser o no ser' con Irene Montero como principal candidata.

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha reconocido los "malos resultados" y ha afirmado que asumen el "duro golpe", al tiempo que ha defendido que seguirán "trabajando", porque su proyecto es "muy importante para el futuro de este país".

"No hemos conseguido llegar a obtener la confianza que queríamos para seguir empujando nuestro proyecto, pero también sabemos que, como pasa en la vida, que hay que saber ganar y también hay que saber perder. El camino sigue", ha afirmado.