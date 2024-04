Imanol Pradales, el 'timonel' vasco con ocho apellidos españoles que aspira a ser lehendakari

En el remo, el timonel es el miembro de la tripulación que se encarga principalmente de dirigir el rumbo del bote durante la competición y mantener en todo momento seguros a los remeros y la embarcación. Imanol Pradales nunca se ha definido como un remero excepcional, pese a que desde los 17 años practica este deporte, y desconocemos si en algún momento asumió en las regatas en las que participó el mando como timonel. Pero la misión que le ha encomendado su partido ahora supera con creces cualquier desafío: retener para el PNV la Lehendakaritza y asumir el relevo de Íñigo Urkullu.

El pasado mes de noviembre, la formación nacionalista le propuso como su candidato a las elecciones autonómicas que tendrán lugar este próximo 21 de abril. “Estoy preparado para liderar a una nación vasca con alma y voz propia en el mundo. Voy a luchar por una Euskadi libre, de hombres y mujeres libres”, aseguró poco tiempo después en su primer discurso tras recibir el refrendo de La Asamblea Nacional del PNV.

Pradales es un independentista vasco con ocho apellidos castellanos. "Me siento solo vasco y estoy de acuerdo con la independencia de Euskadi", aseguró hace poco en una entrevista en El Mundo. En otra, admitió sin embargo, ser un independentista "con los pies en la tierra" al caer en el País Vasco el apoyo a la secesión a mínimos históricos.

Pese al 'lastre' de sus apellidos, Pradales se define como un santurtziarra del barrio de Mamariga que estudió toda su vida en la ikastola Asti Leku. Allí, en 5º y 6º de E.G.B.l, fue alumno de Iñigo Urkullu, al que considera todo un referente para él y a quien aspira ahora a suceder como lehendakari.

Íñigo Urkullu e Imanol Pradales Europa Press via Getty Images

Su niñez y adolescencia no fueron fáciles. Manu y Rosi, sus padres, pasaron importantes penurias económicas y redoblaron esfuerzos para sacar adelante a sus cuatro hijos. “A lo largo de la primera mitad de los 80, la familia las pasó canutas. Durante años, el padre estuvo más tiempo en el paro que trabajando", cuenta un amigo del candidato. De hecho, Pradales pudo pagar la matrícula de la Universidad para estudiar Ciencias Políticas y Sociología con el dinero de una indemnización que recibió su aitite (abuelo) por resultar herido en el bombardeo de Otxandio durante la Guerra Civil.

Pero Pradales tuvo claro que quería dedicarse a la política, una pasión que vino inculcada por sus padres - afiliados los dos al PNV - y por la influencia como profesor de Urkullu, quien le convenció en 2007 de dejar su plaza de profesor en la Universidad para asumir un mayor compromiso político. "Siempre me ha fascinado el ámbito político. Por eso mismo decidí estudiar Ciencias Políticas y Sociología. Pero no lo hice pensando que me iba a dedicar a la política, sino porque me apasionaba la política", ha llegado a decir.

Su ascenso, sin embargo, fue fulgurante. Entre 2007 y 2011 fue director-gerente de Bizkaia Talent - una agencia pública de captación de talento - y justo después fue nombrado diputado foral de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya. Finalmente, en estos últimos ocho años, ha sido diputado foral con la responsabilidad de Carreteras, Inversión Pública e Infraestructuras.

Imanol es un apasionado del euskera - pasó un par de veranos junto a un compañero del trabajo de su padre para practicar el idioma, dado que algunas zonas de la región era difícil practicar el idioma y sus padres no lo hablaban - y del remo. Durante 17 años, desde que era cadete, Imanol remó en La Sotera e incluso bogó en la Bandera de La Concha. Tanto en el club de remo como en las diferentes regatas en las que participó aprendió cualidades muy útiles en la política: trabajo, esfuerzo, disciplina, sufrimiento y equipo.

Gracias al remo también conoció a su mujer, Laura, con quien tiene una niña de dos años. La familia al completo reside actualmente en Portugalete desde 2005, con la lectura, la música y el deporte como principales aficiones. “Leo mucho, hasta el punto que colonizo la casa con libros”, asegura el candidato. En cuanto a música, sus referentes son Benito Lertxundi, Fito, Xabier Lete, Hertzainak, Bruce Springsteen o Dire Straits.

Las últimas encuestas publicadas sugieren una disputada riña entre PNV y Bildu por la primera plaza. Un tercio de los vascos todavía no le ponen cara, según el último CIS publicado esta semana. Algo no muy preocupante teniendo en cuenta que casi todos los principales candidatos de estos comicios debutan también como cabezas de lista. En la formación consideran que su perfil encaja con el mensaje de relevo generacional que se pretende transmitir tras doce años de gobierno de Urkullu.

Tocará remar mucho para conseguirlo, en equipo y en buena sintonía. Aunque sobre eso, Pradales, tiene sobrada experiencia.