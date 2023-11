El PP evita con su abstención que el Ayuntamiento de Madrid repruebe a Sánchez, como quería Vox

Europa Press via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha sido reprobado por el Pleno de Cibeles por la decisión del PP de José Luis Martínez-Almeida, de abstenerse en la proposición presentada por Vox, que ha contado con el rechazo de la izquierda del PSOE y Más Madrid.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha planteado la reprobación de este "dictadorzuelo", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por el golpe perpetrado desde La Moncloa".

Vox no ha conseguido el respaldo del PP, que había advertido que votarían a favor de la reprobación de Sánchez, no así del resto de la moción, siempre y cuando Ortega Smith aceptara la votación por puntos, algo a lo que no ha accedido. Vox planteaba instar a una serie de organismos y e instituciones a impedir la tramitación de la ley de amnistía y a los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados y del Senado a rechazarla por "su manifiesta inconstitucionalidad".

"El Partido Socialista Obrero Español, que acaba de cambiar sus siglas para llamarse el Partido de Sánchez, de Otegi y de la izquierda que está humillando a España legitimando el golpe de Estado porque la amnistía legitima el golpe de Estado en Cataluña del 1 de octubre", ha lanzado Ortega Smith desde la tribuna de Cibeles.

Para Ortega, "Sánchez es un peligro para la unidad nacional, para la Corona que la representa, para la ley y para el Estado de Derecho, es un peligro para la convivencia entre los españoles y atenta su actuación claramente al principio de la soberanía nacional porque da carta de naturaleza a un posible referéndum".

Al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le ha exigido "que no mire a otro lado porque si uno se abstiene, si uno silba, está siendo cómplice o cooperador de la situación que se está produciendo en España".

"La amnistía no tiene cabida en el ordenamiento constitucional. Esto lo decía Sánchez y sus ministros, señora (Reyes) Maroto, sus ministros decían eso todos, uno detrás de otro. Está ahí en las televisiones, en los vídeos y de repente todo cambió porque necesitaban siete votos", ha acusado. El Ayuntamiento de Madrid "no puede mantenerse impasible".