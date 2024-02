El PSOE pide a Ábalos que entregue el acta de diputado "en 24 horas"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha pedido al exministro José Luis Ábalos que entregue el acta de diputado por el 'caso Koldo' que salpica a varios cargos del partido.

Una cuestión que quieren que se acompañe con una comisión de invesigación en el Congreso para que "caiga quien caiga" se esclarezcan los hechos. "Aquí no caben los corruptos", ha asegurado la portavoz nacional del partido.

De esta forma, el partido ha dado 24 horas para que el exministro de Transportes presente su dimisión como diputado. "No tengo ninguna duda de que José Luis Ábalos actuará en consecuencia. Culpa no tiene quien no hace lo que debe. El resultado en las próximas horas será positivo para el partido y para el propio José Luis Ábalos", explicaba al respecto.

“Sabemos que no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales. No juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas”, ha explicado la portavoz federal Esther Peña.

Así, ha criticado la "sinvergonzonería de algunos" y ha criticado al PP por "no hacer nada" cuando se producen actos de corrupción en su partido. "No somos iguales y ante un posible caso de corrupción damos la cara, asumimos responsabilidades, muy por encima de las judiciales y las instituciones. Hemos comunicado lo que hace bien no solo a nuestra organización y será dentro de 24 horas cuando podamos analizar la respuesta de José Luis Ábalos", insistía Peña.