La escena del día: Tamames interrumpe a Sánchez y el revuelo que se forma es inmediato 

El candidato de Vox a la moción de censura contra Pedro Sánchez, Ramón Tamames, ha dejado una de las escenas de esta primera jornada. Esta se ha producido durante la respuesta del presidente del Gobierno a su discurso.

Mientras Sánchez se encontraba en la tribuna del Congreso contestando al veterano economista, este se ha revuelto desde su escaño y se ha quejado. Incluso la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, ha interrumpido a Sánchez para ver qué ocurría.

"Que usted venga con un tocho de 20 folios...", ha afirmado Tamames desde la bancada de Vox. Entonces, Batet ha tomado la palabra y le ha recordado que "no puede interrumpir cuando el presidente del Gobierno está en uso de la palabra".

Esta escena ha generado un gran revuelo en todo el Congreso. Por ello, Batet ha pedido silencia y vuelto a reiterar que nadie puede interrumpir a Sánchez si este está en el uso de la palabra.

Cuando ha podido volver a hablar, Sánchez ha ironizado con que estaba respondiendo a sus preguntas.

En Twitter, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha revelado qué es lo que quería decir Tamames: "Lo que no se ha oído. 'Lo que no es procedente es que traiga aquí un tocho de 20 folios preparados para hablar de cosas que yo no he dicho'".

En otro tuit, el diputado ultraderechista ha ironizado con que "ojalá fueran 20 y ojalá fuera la primera vez que Sánchez trae las réplicas mecanografiadas, en las que hace alusiones a cosas que nadie ha dicho, pero que él pensaba que se iban a decir".