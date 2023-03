Espinosa (Vox) llama así a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz se gira hacia él y deja un gesto revelador

Nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y nueva tensa jornada con intercambio de adjetivos gruesos entre los distintos portavoces.

Como el que ha dedicado el del partido de ultraderecha Vox, Iván Espinosa de los Monteros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su pregunta parlamentaria a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.

"Esta mañana les acaban de decir que son ustedes una estafa piramidal, me parece bastante acertado", ha comenzado el portavoz de extrema derecha. "Además, hablando de pirámides, me ha hecho recordar a un gran faraón... no el que tiene usted al lado", ha continuado Espinosa de los Monteros, en referencia a Pedro Sánchez.

Una frase que ha provocado una reacción inmediata, no de Calviño, sino de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no ha podido evitar girarse a Sánchez y comentar el calificativo que le acababan de dedicar.

Después, se le ha podido ver el rostro de la titular de Trabajo, visiblemente molesta por lo que acababa de escuchar y negando con la cabeza.